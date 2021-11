“No hay ningún problema sanitario en Valdeorras ni merma en los servicios del hospital”

Con el modelo de Galicia como “hospital único” al que se recurrió en la pandemia para compartir ingresos de pacientes y evitar el colapso de las áreas de críticos, sanitarios de la comunidad rotarán para cubrir la atención ordinaria y las guardias en el hospital de O Barco, hasta que las tres plazas de traumatólogo no estén ocupadas. Además, la Xunta ha firmado un convenio con el Hospital de la Reina, de Ponferrada (León), para que sus profesionales pasen consulta en Valdeorras, reforzando el servicio para recuperar la actividad demorada.

Desde el pasado octubre, la junta de personal convoca concentraciones para denunciar la falta de facultativos en varias especialidades, que califican como “acuciante”, así como la carencia de unidad del 061 o las esperas para la atención en el hospital de O Barco, cuya cartera de pacientes es de 30.000 personas. Este domingo hay una manifestación.

El Sergas aduce que “servicios como hematología, ofltalmología, otorrinolaringología, psiquiatría, psicología o microbiología están al 100%”. Añade que “todos los centros de salud del distrito tienen óptimamente cubiertas –con una de las mejores ratios de Galicia– las plazas de facultativos. Tanto urgencias como los PAC del distrito (Viana, O Barco y Trives) tienen los tiempos más cortos de atención del Sergas”.

– ¿Es la primera vez que se adopta en Galicia una solución para la atención sanitaria como la implementada en Valdeorras?

– El antecedente de Galicia como “hospital único” lo vivimos en la pandemia. La situación en las olas no era exactamente homogénea entre todos los hospitales en el mismo momento, y con los pacientes críticos estábamos vigilando de forma continua el número de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y reanimación, de manera que si un área sanitaria llegaba a una situación de riesgo en cuanto a número de camas, el paciente podía ingresar en la UCI de otra. Podríamos decir que la pandemia ha abierto una puerta para funcionar de manera único entre los hospitales del Sergas.

– ¿Cuándo terminará la demora en el hospital de Valdeorras, en servicios como traumatología?

– Ayer estuve reunida con el jefe de servicio, planificando la actividad de diciembre, y creo que a lo largo de este próximo mes se va a realizar mucha actividad tanto quirúrgica como de consultas externas. No hay un problema asistencial en este momento. Si ha habido un pequeño retraso en traumatología, se recuperará en diciembre seguro, a lo largo del mes. El traumatólogo que viene de Ponferrada ya lleva trabajando todo el mes de noviembre. La situación ya está en proceso. El impacto asistencial está muy minimizado y es cuestión de días, no de se semanas.

– ¿Van a recibir algún incentivo o plus los profesionales de otras partes de Galicia que rotarán?

– Hemos pedido su colaboración y tengo que decir que la respuesta ha sido tremendamente favorable. Contamos con el apoyo que desde Ourense se está dando al hospital de O Barco, así como con el apoyo de las otras seis áreas sanitarias. Cierto es que esta medida ya lleva meses funcionando, sí existe una puntuación adicional para la gente que ocupa estas plazas en los baremos de las ofertas públicas de empleo y las listas de contratación.

– Este domingo hay una manifestación convocada por la junta de personal del distrito sanitario de Valdeorras. Denuncian que, por ejemplo, en el servicio de traumatología había en 2010 tres facultativos de un cuadro de personal de 4, y en 2021 solo hay uno. También aluden a carencias en la plantilla de cirujanos, urólogos, cardiólogos o rehabilitadores.

– La plantilla del servicio de traumatología de O Barco de Valdeorras fue y es de tres profesionales. Los hospitales, cualquiera, son dinámicos. De forma continua hay gente que se mueve por traslados, ofertas públicas de empleo o razones personales de cada profesional. A modo de ejemplo, este jueves se contactó con un ginecólogo que ha aceptado contrato en O Barco y empezará a trabajar en diciembre. Durante este 2021 se han contratado dos cirujanos generales, se ha incrementado la plantilla de urgencias, con una incorporación en verano que se va a mantener. También se contrataron enfermeras de salud mental, así como personal de enfermería para los traslados de pacientes que requieren ser acompañados.

Valdeorras es un hospital de distrito con una cartera de servicios muy amplia: cirugía general, ginecología, traumatología, oftalmología y otorrinolaringología, anestesia, medicina interna, hematología, psiquiatría, urgencias, servicios centrales de laboratorio o de farmacia. Los pacientes de O Barco reciben la atención en su hospital de cardiólogos, oncólogos, endocrinos o reumatólogos. Además del personal propio, evidentemente somos un área sanitaria única y nuestra filosofía es que, si hay alguna técnica especial que requiera ser realizada por algún servicio del hospital de referencia, siempre que se pueda el que se mueve es el especialista, para que el usuario pueda recibir la atención en su hospital.

– No comparten entonces esa denuncia sobre la falta de efectivos y una merma de la calidad asistencial.

– Desde luego que no. No hay ninguna merma en la calidad asistencial y la población que vive en la comarca de Valdeorras puede estar muy tranquila de que desde el punto de vista sanitario está perfectamente cubierta y no hay ningún problema asistencial en el distrito.

– ¿Temen en el área sanitaria que, tras el conflicto por el rechazo al cierre del paritorio de Verín, el nuevo punto de conflicto sea la comarca de Valdeorras?

– No tengo ninguna bola de cristal que me vaticine el futuro, pero sí tengo claro que no hay ningún problema sanitario en O Barco ni ningún motivo de preocupación para los ciudadanos de la comarca. Tienen la cobertura sanitaria que tienen que tener, y no hay ninguna m merma en la cartera de servicios del hospital de distrito.

–Ourense supera el millar de casos activos de COVID y el presidente de la Xunta ha mostrado su preocupación por el posible impacto asistencial, sobre todo en la UCI.

– En estos momentos tenemos 31 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI y 29 en hospitalización convencional, 26 en Ourense y 3 en Verín. Ahora mismo la presión asistencial es baja pero no le quitamos el ojo a las cifras, porque aunque la curva de ascenso no tiene una pendiente pronunciada, sí mantenemos un ascenso continuado desde el 22 de octubre, y estamos preocupados por si algunos de los pacientes en sus domicilios puedan requerir hospitalización o UCI. En este momento no tenemos problemas de atención, pero nos preocupa desde luego la situación epidemiológica del área.

– ¿La tercera dosis es clave?

– Nuestro mayor esfuerzo es seguir vacunando. En los próximos días vamos a finalizar con la tercera dosis para los mayores de 70 a 79 años, para empezar a continuación con la población de la franja de 60 a 69 años. Vamos a seguir insistiendo en poner todo el esfuerzo en la vacunación para minimizar el efecto de la pandemia, tanto en la transmisión de la enfermedad como en el beneficio que supone para que los infectados tengan una enfermedad menos grave y requieran en menor medida hospitalización convencional o en UCI.