El ‘Black Friday’ aumenta hasta un 50% las ventas, pero divide al comercio de proximidad

La sociedad ourensana volvió a salir a la calle para aprovecharse de los descuentos de la campaña del ‘Black Friday’ del comercio de proximidad y de las grandes marcas en los diferentes barrios y en el centro de la capital. Los colectivos y asociaciones del sector estiman que las compras se pueden disparar, según el sector y la tienda, hasta un 50% de la facturación habitual.

La foto de comercio ourensano ayer durante todo el día, pero especialmente, durante la tarde fue de colas, personas interesadas mirando los productos, bolsas en la mano y también muchos regalos para Navidades.

Cientos de ourensanos se echaron a la calle para aprovechar el ‘Black Friday’ que sirve de enganche para la sociedad pero desde el comercio de proximidad se muestran divididos sobre si seguir participando o no. Desde el Centro Comercial Aberto, Luis Rivera, señala que “no hacerlo es como una utopía, es imposible, es como no escuchar reggeaton en estos momentos. La campaña del ‘Black Friday’ es muy potente para las grandes marcas que bombardean con descuentos y también para las plataformas online y nosotros tenemos que estar ahí”. Y añade que “nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar más lo nuestro, la Shopping Night por ejemplo porque es algo que es del comercio local e involucra a todos”.

"No unirse al Black Friday, es una utopía"

Camila Rodríguez, propietaria del único sex shop de la ciudad y vocal de Comercio Vivo, comenta que “este día aumentan las ventas en un 40% o 50%, pero desde luego esta campaña beneficia a las grandes empresas. Ojalá algún día nos descolguemos el comercio de proximidad del ‘Black Friday’. Si lo quieren hacer los grandes que lo hagan, pero nosotros tenemos que unirnos”. Ambos representantes de los comerciantes indican que “lo que se gana en este día o en esta semana, no son proporcionales a todo el mes de noviembre”. Luis Rivera añade que “vendemos mucho durante este día, pero todo noviembre estamos a velas vir”.

Algunos comercios apuestan por seguir haciéndolo, otros no lo hacen y algunos piden que no se haga dentro del comercio de proximidad, pero lo cierto es que la tendencia de, cada vez más, ampliar los descuentos perjudica a un comercio local que durante el mes de noviembre no tiene una gran facturación. Camila remarca que “todo lo que se deja de vender en noviembre no se recupera en el ‘Black Friday’, se consume mucho, pero no lo suficiente para cubrir tal recuperación”.

Precios

Asociaciones y colectivos de comercios de proximidad aconsejan a los consumidores a fijarse en el precio de los productos, ya que “no es la primera vez que los suelen subir se le aplica un descuento y están al mismo precio”.

Son optimistas con las compras de estos días “porque hay que serlo, va en nuestros genes”. Dichos representantes dicen que los sectores del textil, la confección y el calzado fueron los más reclamados por los clientes y hoy se darán datos de porcentajes de facturación. Otro de los sectores con mayor demanda es el de la electrónica. Luis Rivera comenta que “en estos sectores es donde se produce un mayor volumen de compras porque no solo se compra para ahora, sino que también mucha gente hace la previsión para aprovechar los descuentos para las compras navideñas”.

"Tenemos mucha ilusión puesta en la campaña de Navidad"

Precisamente sobre la campaña de Navidad, el comercio de proximidad tiene muchas esperanzas puestas para que la reactivación económica sea plena y puedan hacer frente a la factura de los combustibles pero también el incremento de precios de las materias primas. Camila señala que “tenemos mucha ilusión puesta en ella, pero haber qué pasa”. Luis también describe que “esa campaña es algo nuestro y tenemos que ser optimistas”.

Pero la pandemia va en aumento y puede haber nuestras restricciones. El sector ve más “una amenaza hacia la hostelería que no hacia el comercio” y ve con buenos ojos el encendido navideño durante el puente de diciembre para que ya haya un ambiente navideño. Camila recuerda que “hubo años donde las luces se encendieron el 17 de diciembre” y destaca que “que lleguen a los barrios las luces es bueno, porque no solo existe el comercio del centro de Ourense, en los barrios también hay”.