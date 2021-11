La ‘ganga’ del AVE gallego: “Compré los billetes para los viajes de todo un año”

La explotación comercial del AVE gallego abre la posibilidad a adquirir 250.000 billetes a un bajo coste para promocionar la nueva línea de la alta velocidad de los que ya se han vendido más de 60.222, según informó Renfe.

Gallegos residentes en diferentes partes de España y de Europa se hacen con los bonos promocionales de Renfe a 15 euros ENavidades, carnavales o “escapadas”, los motivos

Gallegos de diferentes partes de España y de Europa aprovecharon para adquirir algún billete para volver para Navidad, pero los más organizados ya planificaron la vuelta a casa para carnavales, algún cumpleaños o Semana Santa. Entre los principales motivos para ir a Madrid, se encuentra el turismo o volar desde la capital.

De Madrid a Ourense

Belén Gómez es bastante explícita y comenta que “compre los billetes para los viajes de todo un año. Los cogí para volver por Navidad para estar con la familia, también para no perderme la cita con los carnavales ourensanos, para volver por mi cumpleaños en el mes de marzo y también para regresar a Ourense en Semana Santa”. Esta ourensana reside y trabaja en Madrid y no desaprovechó la oportunidad de abaratar gastos en sus viajes con la promoción de Renfe: “Me enteré por un grupo de Whats app que tenemos todas las amigas del colegio y ya desde muy pronto nos dijeron que estaban los billetes disponibles y no dudamos en aprovechar la oferta”.

Renfe vendió 60.222 billetes en el primer día de la explotación comercial del AVE

Belén se ahorró 60 euros en cada viaje y añade que “acostumbrada a pagar casi 90 euros entre ida y vuelta, este precio es una ganga, la oferta está muy bien”.

“Cogí billetes para Navidades, carnavales, mi cumpleaños y Semana Santa” Belén Gómez - Madrid

En dos horas y cuarto pasará de estar en Madrid a abrazar a su familia y recuerda que “mi hermano mayor estudió en Madrid y mi familia le decía que no iba a disfrutar del AVE, pero que yo igual sí cuando estudiara. Pues bien, he acabado la carrera y llevo siete años trabajando y ahora, por fin, llegó el AVE”. La ourensana añade que “todavía no me creo que me vaya subir al AVE, cuando lo haga lo creeré, además las frecuencias que han puesto son buenas, pero habrá que esperar a ver los precios reales sin ser de la promoción”.

“Acostumbrada a pagar 90 euros por ir a casa, este precio me parece una ganga” Aldara Fernández - Madrid

Aldara Comes también destaca que “acostumbrada a pagar 90 euros por el viaje de Madrid a Ourense, cuando ahora pagamos 30 euros, la verdad que está muy bien, es una ganga”. Los billetes promocionales se pusieron a la venta justo cuando iba a trabajar y su pareja fue quien los adquirió para venir en Navidad. Sin embargo, en cuanto tuvo algo de tiempo pensó que podría aprovechar mejor la oferta y adquirió más bonos para carnavales a un coste de 60 euros: “Me parece un lujo todavía así. Antes pagaba más y tardaba cuatro horas y ahora pago menos y en dos horas estoy en casa”. Además de esos billetes cogió otro más para hacer una escapada a A Coruña.

Visitas a la capital

Los ourensanos residentes en la ciudad de As Burgas tampoco dudaron en ir a las taquillas físicas o conseguir los bonos de forma digital. Andrea Laranjo se enteró de la promoción por una amiga y por la difusión en redes sociales.

“Cuando entré a la web había 500 personas en espera, pero fueron 5 minutos” Andrea Laranjo - Ourense

La ourensana explica que “a la hora de coger los billetes había 500 personas en lista de espera, pero fueron cinco minutos solamente. Después me redirigió a la web y cogí ocho billetes de ida y vuelta”. El motivo del viaje es “visitar Madrid y pasar el fin de semana. A ese precio los billetes son una oportunidad que no se puede dejar escapar”.

“Antes se hacía más pesado, ahora será más fácil irse un fin de semana a Madrid” María Moradiellos - Ourense

Por la misma causa, María Moradiellos compró cuatro billetes para un fin de semana de enero con un coste total de 60 euros. La ourensana arguye que “la llegada del AVE supone un gran avance para la ciudad y la provincia, ya que poder llegar a Madrid en dos horas permite que sea más fácil y cómodo realizar viajes desde Madrid a otras partes”.

Y añade que “con estas frecuencias y precios tenemos la opción de ir un fin de semana a disfrutar de la variedad cultural de la capital o hacer cualquier compra, escapadas que antes al llevar más tiempo se hacía más pesado el viaje”.

El AVE gallego colapsa la web de Renfe y vende 50.000 billetes en sus primeras ocho horas La demanda para la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, que dará inicio el próximo 21 de diciembre, provocó esperas de más de 3.000 personas Leer más El AVE gallego colapsa la web de Renfe y vende 50.000 billetes en sus primeras ocho horas

Europa o las islas

“Compré dos billetes de AVE para el 28 de diciembre solamente de ida desde Ourense a Madrid, para pasar las navidades con mi familia y empezar el año con la familia de mi pareja y volver después a Tenerife desde Madrid”, dice Alberto Piñeiro, un ourensano que trabaja y reside en las Isla Canarias.

“Compré dos billetes para ir desde Madrid a Ourense y pasar las navidades en familia” Alberto Piñeiro - Tenerife

Para él, la llegada de la alta velocidad “es un adelanto muy grande, porque poder hacer un desplazamiento de esa distancia en ese tiempo es muy bueno”. Sin embargo, pone deberes a las administraciones públicas señalando que “aunque el AVE está muy bien, todavía hay que mejorar mucho las conexiones dentro de la comunidad de Galicia para que cualquier ciudad gallega pueda estar a poco más de dos hora de Madrid”.

“Con esta frecuencias , puedo volar desde Berlín y estar en casa el mismo día, un lujo” Manuel Domínguez - Berlín

Otro ourensano que no quiso desaprovechar la promoción fue Manuel Domínguez desde Berlín que señala que “a veces cuando vuelas a Madrid tienes que perder un día porque no hay buenas conexiones a Galicia y muchas veces me veía obligado a volar a Porto y después ir a Vigo en bús o que me fueran a buscar, pero de esta manera todo es más sencillo”.

Primeras colas para la venta de billetes de alta velocidad de Pontevedra a Madrid La oferta de 15 euros por trayecto atrajo a numerosos clientes a las taquillas presenciales y “on line” de Renfe Leer más Primeras colas para la venta de billetes de alta velocidad de Pontevedra a Madrid

Y añade que “cogí la oferta con los nuevos billetes porque es un lujo estar en casa en dos horas y cuarto, cuando antes tenía que planificar para ir en coche o en tren y se tardaba cuatro horas mínimo. Todo es más práctico de esta forma y también con las nuevas frecuencias”. No descarta adquirir más y arguye que “el AVE supone una noticia importante para los gallegos que están en Madrid y también para conectar la capital con la comunidad. Todos ganan”.