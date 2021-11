Los cambios de Jácome en el PXOM se retrasan por la baja de un funcionario

El plan urbanístico no tiene visos de avanzar en este 2021. Según fuentes municipales, la baja de un funcionario público con competencias en materia de urbanismo está retrasando la reunión del regidor ourensano, Pérez Jácome, de la edil de Urbanismo, Sonia Ogando, y del equipo redactor del plan general urbanístico de Ourense para analizar y determinar si las modificaciones propuestas por el regidor en la primavera de este año son posibilidades reales o se quedan en una quimera.

En el mes de mayo, Pérez Jácome mandó a los técnicos que incluyeran modificaciones sustanciales en el plan como la limitación de las alturas en las torres de Copasa junto al Miño, la reordenación de la actuación en la Finca Mariñamansa para construir un rascacielos, la modificación del documento para incluir el parque termal en el Campo de la Feria y varios cambios en diferentes zonas de la ciudad para incorporar nuevos usos y espacios libres. Todos estos cambios debían ser introducidos y las previsiones municipales eran que estuvieran listos en el mes de noviembre para iniciar los trámites para aprobarlo provisionalmente. Sin embargo, la petición del regidor fue una patata caliente con la que tiene mediar Sonia Ogando, ya que después de la reconciliación del PP con DO, se encontró con eso en sus competencias. La popular siempre señaló que “no aceptará que decisiones apresuradas conlleven consecuencias económicas y jurídicas para la ciudad”. Y en ese impás está el planeamiento urbanístico de la ciudad, sin avances significativos, ya que las peticiones del regidor ourensano no están incluidas. Este siempre fue uno de los puntos que divide a los socios del gobierno ourensano y lo seguirá siendo ya que las pretensiones de unos y otros no son las mismas. Según señalan fuentes municipales, la reunión con el equipo redactor se hará en cuanto se incorpore el funcionario público.

¿A la Valedora do Pobo?

PSOE y BNG se marcharon de la junta de área de Urbanismo que tuvo lugar el pasado martes porque “no se nos contesta a ninguna pregunta y nos bloquean la labor como oposición”. El regidor ourensano no acude a dicha junta de área desde que el PP volvió al gobierno y desde la oposición señalan que “es un cachondeo y un vacile lo que hace el regidor. Ambos grupos políticos no descartan apelar a la Valedora do Pobo para que Jácome responda a las más de 200 preguntas que no han tenido respuesta.