SOS Ourense: “No buscábamos cifras, buscábamos que Ourense despertara”

“La valoración de la manifestación es tremendamente positiva, las cifras de asistencia son elevadas y queríamos felicitar a todo el mundo públicamente porque se evidenció que Ourense está cansado de esta situación”, dicen desde la plataforma SOS Ourense el día después de la manifestación para protestar por la “deriva” de la ciudad y de la provincia.

La marcha recorrió las principales calles de la ciudad pidiendo a los gobernantes actuales que cambien el rumbo de un Ourense que languidece. Desde la plataforma señalan que “hay una parte positiva y muy hermosa que fue la de un sentimiento unido de los ourensanos y ourensanas donde desaparecieron ideologías y también intereses u objetivos particulares para protestar por la situación de Ourense. Queríamos que se nos escuchara y creo que todo el mundo pudo observar que se nos escuchó. También tenemos que decir que había mucha gente, pero había otra que no decidió salir por presiones o para no sentirse señalado”.

Las cifras siempre dan la magnitud de la protesta y hubo quien quiso minimizarla. La Policía Nacional baremó en 2.000 personas las que siguieron la marcha y la plataforma estima que hubo unas 7.000. SOS Ourense comenta que “hay unas cifras que se dan desde la Policía y nosotros también medimos la participación de la ciudadanía, pero la verdad es que las cifras son importantes, pero en cierta medida. Nosotros no buscamos cifras, buscábamos la unión de toda la sociedad para luchar por Ourense, buscábamos que Ourense despertara para revertir una situación que lleva años pasando y que las últimas decisiones de nuestros gobernantes son las que han desbordado el vaso de la paciencia de la sociedad ourensana”.

Quieren huir de los colores, de las responsabilidades particulares y también de los partidos políticos porque “buscamos la homogeneidad de lo que nos une, pero la heterogeneidad de las diferentes tendencias, porque somos una plataforma transversal”. Sobre la marcha de la Federación Limiar afirman que “nos consta que algunas asociaciones de vecinos se han quedado descolocadas y molestas por la marcha de la Federación, pero es algo que respetamos”. Y quieren dejar claro que “nosotros, nuestro objetivo, es reivindicar nuestra ciudad y nuestra provincia, no vamos contra nadie en particular, pero ahora tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que reviertan esta situación tanto en la Diputación como en el Concello, porque esto es una situación que se estuvo fraguando en los últimos años y que estalló ahora. Solo pedimos que quien esté que haga algo de una vez para que Ourense no esté a la deriva. Y en este caso son el gobierno de Jácome y de Baltar y tenemos que exigírselo”.

Las reacciones de los partidos de la oposición no se hicieron esperar. Desde el PSOE señalaron que “la ciudadanía está harta de que se denigre a su gente y tomaron las calles contra el clientelismo y el caciquismo”. Luís Seara (BNG) dijo que “la antipolítica nos llevó a la situación actual, es el caldo de cultivo para los jácomes de turno”. Pepe Araújo también secundó la manifestación diciendo que “la sociedad ourensana fue protagonista, por conseguir movilizar a miles de personas, como ourensano, me siento orgullos de ser uno más”.

Jácome tilda la manifestación de “fracaso”

El regidor ourensano, Pérez Jácome, analizó ayer la manifestación llevada a cabo por la sociedad ourensana y diversos colecticos como “un fracaso absoluto”. Además comentó que “fue tremendamente pequeño si tenemos en cuenta que hubo 56.000 votantes en las últimas municipales y que desde SOS Ourense se engaña a las asociaciones participantes y a la ciudadanía. Son números muy pequeños y podemos hablar de fracaso absoluto”.

El regidor ourensano entiende que “mucha gente no se dejó engañar porque está viendo que la ciudad está en marcha porque hay obras en todas partes y más que va a haber”. Ayer, el propio regidor o algún miembro del equipo de Pérez Jácome esperaba en el concello para ver la magnitud de la manifestación y haciendo una fotografía para contar los asistentes. No solo Jácome calificó de “fracaso” la manifestación si no que Telmo Ucha escribió que “una micromanifestación, es el escenario perfecto para preparar una manifestación de verdad, en la que haya más manifestantes , que periodistas y policías”.