Los alumnos con el premio de excelencia en la ESO coinciden en la constancia

Todos ellos estudian en centros diferentes. Pero coinciden en dos cosas: la constancia e irse de clase siempre con todo entendido, sin dudas. Ese es el método de estudio que tienen los cuatro alumnos ourensanos a los que se premió por ser excelentes en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Uno de ellos es Iago Fernández Rodríguez –que estudiaba en el CPI Laureano Prieto (A Gudiña) y ahora cursa Bachillerato en el IES Carlos Casares (Viana do Bolo)–. Sabía de la existencia de los premios por haber leído sobre ellos algunas noticias, pero fue la orientadora de su centro la que lo animó a presentarse. “Yo creo que es importante la constancia y hacer un poco cada día. Si vas entendiendo todo en clase, tienes mucho hecho. Chapar innecesariamente no sirve de nada.”, opina el alumno que continúa su formación por la rama tecnológica.

“Si no consigues entender algo como te lo explica el profesor lo primero es preguntarle. Y si aún así no lo entiendes, puedes preguntarle a tus compañeros o buscar otra vía”, aconseja Iago, que sigue el mismo método también con sus estudios reglados de piano.

Sobre lo que le gustaría hacer al terminar el instituto todavía no tiene una respuesta clara, pero cree que será algo relacionado con las Matemáticas o la Física –sin dejar de lado la música–.

Para poder hacer la prueba, que da acceso a los galardones, es imprescindible tener mínimo un 9 de nota media en los cuatro cursos de la ESO. Las 20 mejores calificaciones de los que se presentan a ese examen son las que ganan el premio que concede la Xunta de Galicia.

Paula Dios do Campo es otra de los cuatro ourensanos que consiguieron distinguirse con el reconocimiento a su esfuerzo. Para ella es importante realizar siempre resúmenes de la materia. “Escribir me ayuda a memorizar. Después repaso lo que yo he escrito y lo del libro, otra vez. Es mejor estudiar en papel”, confiesa sobre su truco para obtener buenas calificaciones.

En su caso también la pusieron sobre aviso desde el propio centro por si le apetecía presentarse a la prueba. El resultado lo recuerda ella misma riéndose: “Me vino a buscar mi padre y cuando subí al coche me dijo que lo sentía pero que no había quedado entre los 20 mejores. Que estaba entre los cinco”, cuenta la joven que quiere estudiar algo relacionado con Medicina o investigación

Junto a ellos dos también recibieron el premio los alumnos Héctor Carballude González –que cursa Bachillerato en el IES As Lagoas y que ha participado en varias competiciones matemáticas– y Joaquín Moreiras Dacosta –alumno de Maristas, becado por la universidad de Harvard y matriculado en el bachillerato americano–. “No existe ninguna fórmula mágica. Se basa todo en esfuerzo, constancia y fuerza de voluntad”, señala este último, al que también le llama bastante la atención Medicina, aunque no se cierra puertas.