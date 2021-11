F. F. R. se enfrentaba a 4 años de prisión y al pago de una multa de 8.000 euros, acusada de trapicheo de cocaína en un club de alterne de Verín, pero entre el reconocimiento de los hechos y la aplicación de una atenuante de adicción a las drogas, la pena queda rebajada a la mitad: 2 años de prisión y 4.000 euros de multa. Además, la defensa anunció ayer, en el acto de conformidad en la Audiencia Provincial de Ourense, que solicitará la suspensión de la condena de prisión, para que no tenga efectos salvo que la acusada reincida. La sala no anticipó su decisión, porque antes tendrá que estudiar las circunstancias personales. Resolverán si la traficante tiene que ingresar, o no, en la siguiente fase, la de la ejecución de sentencia.

Se considera probado, con el reconocimiento de los hechos por parte de la encausada, que cometió un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que, como la cocaína, causan un grave daño a la salud. Agentes de investigación del cuartel de Verín tuvieron conocimiento de que la encausada estaba llevando a cabo actos de distribución de sustancias estupefacientes a pequeña escala. Tras iniciar las pesquisas, y previa vigilancia, el 28 de agosto de 2019, sobre las 19.10 horas de la tarde, los agentes llevaron a cabo una inspección ocular en el local de alterne de la acusada. En una despensa situada detrás de la barra, se encontraron 14 dosis de una sustancia que resultó ser cocaína, con un peso de 6,157 gramos. También había una bolsita con 1,93 gramos. En la parte baja del local se halló un bote con 1,56 gramos de marihuana. Asimismo, los agentes se incautaron de una libreta con anotaciones de nombres y cantidades, así como de 100 euros en efectivo. El juzgado autorizó un registro en el domicilio de la acusada, practicado el 29 de agosto. En el balcón, dentro de un calcetín a su vez introducido en una bota, había dos envoltorios con un total de 22,085 gramos de cocaína. En la cocina había una báscula electrónica de precisión. Tenía la droga para venderla.