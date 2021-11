El plan especial de protección del sitio de interés histórico de las fuentes termales de As Burgas y el conjunto de interés histórico de la ciudad (PEPOU) avanza aunque no todo lo deprisa que se debería, según la oposición. Desde el gobierno provincial, y tras la reunión de ayer de la comisión de seguimiento del plan, la popular Sonia Ogando, edil de Urbanismo, señaló que “se acordó que se procede al estudio de la contratación de una empresa para que analice los datos estadísticos hasta la fecha presentados, que evalúe los mismos y determine los factores que influyen sobre los usos y edificios del ámbito. Además se avanzó en la contratación del catálogo de especies arbóreas y se ha procedido a la formalización y la tramitación de la cartografía”. Para la oposición no es suficiente para aprobarlo antes del 31 de diciembre de este año y los socialistas indican que “no va a estar ni tan siquiera aprobado inicialmente antes de 31 de diciembre de este año, puesto que en ningún momento se atendieron, por parte del gobierno de PP y DO, las demandas de refuerzo de personal para la oficina del PERI”. Asimismo, los socialistas destacan que la cartografía, “cuya contratación es imprescindible para esa aprobación, tampoco va a estar licitada antes de fin de año. Una situación que deja en evidencia que va a ser imposible licitar la nueva cartografía hasta el primer trimestre de 2022, con el que esto supone en cuanto a la demora de los plazos de tramitación del PEPOU”.

Por su parte los nacionalistas destacaron el “inmenso” trabajo del personal de la Oficina de Rehabilitación pese “a las constantes injerencias y trabas por parte del gobierno local y más concretamente de la Alcaldía”. Señalan positivamente los avances pero lamentan “la lentitud en otros aspectos”. Los nacionalistas ponen el foco en el anteproyecto del Hotel Balneario Auria que se hará en la Diputación de Ourense y sobre ello ni desde la Concejalía de Urbanismo ni desde la Oficina de Rehabilitación “saben nada más allá de lo publicado en prensa, cuando es un edificio con protección especial”.