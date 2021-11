Ourense, el termómetro del COVID: “Cuando aumenta aquí, lo hace en el resto de Galicia”

El puente de la Constitución, a la vuelta de la esquina y las fiestas de Navidad, un poco más allá. Dos fechas señaladas se juntan en el calendario y el área sanitaria de Ourense alcanza, paralelamente, el punto más alto de casos activos de la pandemia desde el mes de junio con 322 casos y también registra el mayor porcentaje de contagiados de las siete áreas sanitarias gallegas, seguida de A Coruña con 317 y Vigo con 263.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no descartaba restricciones acordes al nivel epidemiológico si se llegan a sobrepasar los índices y para Núñez Feijóo el aumento es “preocupante”. Pero la tendencia de Ourense es ser el termómetro de la pandemia en Galicia. Excepto en la primera ola, que pilló por sorpresa a toda la sociedad española, la provincia ourensana marca el ritmo de la escalada y de la desescalada de la transmisión epidemiológica en la comunidad. El año pasado, en octubre, el conselleiro catalogaba la transmisión en Ourense como una “bomba vírica”, el preámbulo de una segunda ola que se alargó hasta el mes de diciembre y que se solapó con la tercera durante y después de las navidades. En esas dos olas, Ourense marcó el ritmo del ascenso de los casos en Galicia. Y lo mismo volvió a pasar en la quinta ola donde Ourense fue la primera en tener restricciones después de la apertura del ocio nocturno donde se alcanzó el pico de casos activos con más de 2.000 infectados. Y ahora vuelve a pasar lo mismo, las autoridades ya catalogan este ascenso como la sexta ola del COVID que tendrá otras consecuencias, pero, sin duda alguna, mucha menos morbilidad y también mortalidad. Dos de los tres miembros ourensanos del comité clínico, que asesoran a la Xunta de Galicia, no tienen una causa de por qué en Ourense las olas empiezan antes y por qué supone el preaviso de lo que sucederá en Galicia. José Luis Muíño, jefe de servicio del centro de salud de A Cuña-Mariñamansa, dice que “cuando aumenta en Ourense lo hace en el resto de Galicia. Parece que aquí todo se origina antes, de hecho esta situación se originó con dos brotes por un viaje y en otro caso por la celebración de las fiestas del Samaín. El 65% de los casos de la provincia están entre Ourense y Allariz y uno de cada cuatro contagiados no tiene la pauta completa de vacunación, por lo que hay que hacer una llamada de atención a la población para que la gente se vacune, porque la vacunación sigue siendo abierta y es importante que la gente que no esté vacunada lo haga, es por el bien de todos”.

José Luis Muíño: “Hay que decirle a la gente que se vacune, por el bien de todos”

José Luis Muíño cree, sin evidencia social ni científica, que “se puede especular con las causas, pero puede ser por la celebración de algunas fiestas o que en ciertos barrios haya una mayor densidad de población que en otros, pero decir eso, no quiere decir que sean las causas por las que pasa esto”. María Sande, jefa del servicio de Medicina Preventiva y miembro del comité clínico, tampoco tiene ninguna explicación, pero sí alguna hipótesis: “Creo que tiene que ver con la demografía y con los movimientos poblacionales porque Ourense tiene una relación intensa no solo con Galicia si no también con la meseta y la capital y esa interacción puede provocar una mayor transmisión del virus, porque a más movimiento más transmisión eso es evidente. Y probablemente tenga que ver mucho la edad de la población, porque Ourense tiene mucho estudiante que realiza su formación en Madrid, Castilla-León y otros puntos y esos movimientos pueden ser una de las causas”. María Sande aclara que “pero no son causas probadas ni mucho menos, son hipótesis que nos podemos hacer desde el punto de vista social, pero hay en marcha estudios desde el Ministerio para analizar todos estos factores y probablemente los sabremos a posteriori”.

Félix Rubial: “La interacción en esta época en Ourense es muy grande”

El gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial, arguye que “esta es una situación muy compleja y no hay una explicación al respeto, pero en estas épocas en Ourense la interacción es muy grande, lo vimos el año pasado con las matanzas y no solo por ese tipo de celebraciones si no también por el Samaín o los magostos y la interacción que hay en ciertas zonas como puede ser las relaciones con Portugal o con Castilla León”. Las tres autoridades sanitarias piden a la gente que no recibió la pauta completa o ni un pinchazo que se vayan a vacunar ya que el proceso sigue abierto sin cita previa en el hospital ourensano. Además tampoco se descarta que haya restricciones en Navidades, aunque son positivos, al respecto: “Todo puede cambiar, las olas epidemiológicas pueden dar la vuelta en un mes”.