Los portavoces de PSOE y BNG en el Concello de Ourense dieron plantón al gobierno municipal y, en particular, a Pérez Jácome después de que este les convocara a una reunión para hablar de un nuevo modelo de asignaciones económicas, tras el cese de los eventuales por parte de la Alcaldía. A la reunión solamente asistieron los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular y el regidor ourensano señaló que “eso demuestra lo que les importan los asesores, como Seara y Villarino, Natalia y Javier Rey tienen dedicaciones exclusivas no les importa, pero si hablas de sus sueldos sí que vendrían, no tienen interés ninguno en solucionar el tema. Y eso que les íbamos dar soluciones”. Y finalizó diciendo que “estamos después del ecuador del mandato, ellos quieren hacer ruido”. El regidor ourensano señaló que queda “en pausa” la negociación y explicaba que su nuevo modelo no iba a producir un coste extra al Concello, si no que pretendía dotar económicamente a los grupos municipales con el mismo dinero que le costaba al Concello contratar personal eventual”. Jácome enumeró el artículo 73 del Estatuto de los miembros de la Corporación diciendo que “permite que se pueda gastar en personal, cuando PSOE y BNG dijeron que era ilegal porque es tal la inepcia de estos dos partidos, que no saben ni interpretar las leyes”. Desde Ciudadanos, Pepe Araújo, comentó que “llevamos meses la poca capacidad para negociar que tienen desde el BNG y el PSOE cuando se pidió que se rebajase el impuesto de vehículos a los vecinos de Ourense, o cuando se aprobó la modificación de los 62 millones de euros, o cuando impiden que se construya la residencia de Amancio Ortega en O Pino, o la compra de autobuses. Dieron un plantón al alcalde de Ourense, que aunque no les guste sigue siendo el alcalde de Ourense”. Araújo finalizó diciendo que “somos el grupo más perjudicado porque nos quitaron un acta con un tránsfuga, una asignación económica y ahora un eventual. Tenemos la obligación de hablar, porque así se solucionan los problemas”.