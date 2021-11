Gran Pekín: 30 años de comida china con carne de Milucho

Ronping Bao Chen llegó a España en 1984 para trabajar en un restaurante que su tío tenía montado en Málaga. No fue hasta 1992 cuando pisó Ourense por primera vez. “Había estado en Salamanca los cinco años anteriores y allí me saqué el carné de conducir. Un día pasé por aquí en coche y me gustó tanto que decidí montar un restaurante”, recuerda describiendo el viaje entre una densa niebla y lluvia.

El negocio que ahora regentan su hijo (Ya Tie Bao) y su nuera (Wei Lian Xia) cumplirá, en pocos meses, 30 años y lleva emplazado en la calle Ramón Cabanillas desde que abrió sus puertas por primera vez. Cuando le preguntan por el secreto para aguantar tres décadas contesta que reside en la calidad de la comida. “Al llegar aquí lo primero que hice fue averiguar dónde vendían la mejor carne de la ciudad. Me dijeron que era la de un señor que se llamaba Milucho y trabajaba en la Plaza de Abastos. La probé y desde entonces siempre la compramos allí”, confiesa sobre uno de los ingredientes principales con los que cocinan sus platos. "Nosotros hacemos el pan incluso y lo habitual es comprarlo congelado" “Preferimos ganar menos dinero pero que los clientes estén satisfechos. Hay muchos restaurantes que traen productos de China más baratos, pero tienen todos los mismos. No se distinguen unos de otros. Nosotros hacemos el pan incluso y lo habitual es comprarlo congelado”, añade la mujer de su hijo. Los asiduos a este oasis asiático saben que los precios no han cambiado mucho en los últimos años. Como tampoco lo han hecho las abundantes raciones –de un menú para dos pueden comer tres– que sirven. “Con el coronavirus los gastos para nosotros se han disparado. Los táper en los que enviamos los pedidos a domicilio subieron de golpe. Y la luz y el transporte también están más caros. El precio de los brotes de soja, que los plantamos nosotros mismos, también aumentó su precio”, expone sobre las cuentas que, cada vez, cuesta más cuadrar. Desde hace cuatro años han incorporado a su carta el sushi ante la creciente demanda de los jóvenes de este plato típico de la cocina japonesa. Sin embargo, no lo servimos fresco. “Nos da miedo que pueda tener anisakis y preferimos congelarlo. Si lo metes 48 horas en el congelador, eliminas esa posibilidad. Así que lo compramos fresco, lo cortamos y lo congelamos. Claro que se nota en el sabor, pero es por la seguridad de nuestros clientes”, relata ella. “Puede haber quien piense que le estamos dando algo de peor calidad o más barato al contar esto. Pero a nosotros nos da más trabajo estar congelando y descongelando que directamente ponerlo fresco sobre la mesa”, finaliza.