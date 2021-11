El Penal 1 de Ourense celebró ayer un juicio contra un acusado de amenazar, por teléfono y con el altavoz, a su ex y a la actual pareja sentimental de ella: “Tengo dos balas, una para ti y otra” para el novio. Los hechos son de noviembre de 2020. La Fiscalía solicita una condena a 40 días de trabajos comunitarios que, si el acusado no aceptara, serían 6 meses de prisión. También pide que no pueda poseer o llevar armas durante 2 años.