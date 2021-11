Todo depende desde el punto de vista por donde lo mires. El séptimo debate del estado de la provincia de Ourense sirvió para sacar a datos y estadísticas de una provincia de las más envejecidas de Europa y con menos personas en edad activa, pero también la de una provincia con una capacidad de reactivación que no tienen otras. El presidente provincial, Manuel Baltar, exaltó los datos del Observatorio Económico Ourensán para señalar “el camino de la aceleración” en referencia a la ocupación laboral (más del 90%), al número de ourensano en situación de desempleo (menos del 12%) y ensalzó los datos de ocupación turística y de visitas a la provincia de Ourense durante el mejor mes de la historia desde que hay registros. Baltar arguyó que “estos datos refuerzan nuestra convicción de la singularidad de la economía ourensana, así como la idea defendida de que las bajas densidades de población no están reñidas con el crecimiento de la prosperidad”. E incidió que “el dato más relevante es la mejora de la ocupación en la población más desfavorecida con un descenso del número de hogares sin ingresos, 2.900 que seguirán siendo una prioridad para esta Diputación”.

El presidente provincial alabó la recuperacion de la economía ourensana señalando que “sigue a demostrar tanto la mayor capacidad de recuperación del tejido productivo ourensano, como la alineación de nuestra realidad con nuevos paradigmas para construir una sociedad menos homogénea, más verde, humana y equitativa, y donde ya no se trata de crecer, si no de como se produce ese crecimiento”.

Rechazó los triunfalismos e invitó “a huir de posturas pesimistas sobre nuestro futuro y cambiarlo por un optimismo justificado, del que participan tanto las empresas que ven mejorar su competitividad por el crecimiento de exportaciones y también por el mayor grado de confianza en aquellos que buscan empleo”.

Con el BNG y sin el PSOE

Visión más “menguada” la que dio el portavoz del BNG, y temporal “líder de la oposición”, Bernardo Varela, que radiografió la provincia también con datos objetivos. “Somos una provincia que no tiene visos de solución, tenemos el mayor número de población envejecida junto a Zamora con una edad media que supera los 50 años, solo en el gobierno de Manuel Baltar perdió 12.000 habitantes, que son 57.000 menos desde que el PP gobierna esta institución. También hay una disminución del número de nacimientos, un termalismo abandonado y despreciado por toda la geografía ourensa na y una injusta financiación para los concellos de este territorio”. Precisamente, el “plan Varela” al que, cariñosamente, le llaman los diputados del ente provincial fue una de las medidas que el nacionalista volvió a poner encima de la mesa, arguyendo que “sea una reforma obligatoria y no se quede en una recomendación general, porque así los concellos tendrán más capacidad”. Los portavoces negociaron los acuerdos a los que llegar durante 30 minutos y salieron 26 propuestas aprobadas por los partidos que estuvieron en el Pazo Provincial. Se habló de demografía, de termalismo, de financiación, de infraestructuras y de ocupación laboral. Todo con la interpretación de datos objetivos para ver las dos caras de un mismo Ourense. Uno casi idílico, otro tenue. Pero todo ello desde el diálogo. Palabra que no tuvo el PSOE, porque no asistió, ya que estaban en Madrid reividicando un reparto “justo” de fondos provinciales para los concellos ourensanos.