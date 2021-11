El regidor ourensano, Pérez Jácome, convocó a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Concello de Ourense para negociar las asignaciones económicas de los partidos, tras las decisiones que derivaron en los cinco ceses de los asesores del PSdeG, del BNG y de Ciudadanos.

Los socialistas anunciaron que no acudirán a la reunión de portavoces y no seguirán “el juego” al regidor ourensano. Los nacionalistas tampoco acudirán a dicha reunión y señalan que “non imos participar desta sorte de mercado no que o alcalde pretende converter o concello. Estamos ademáis radicalmente en contra dunha proposta que supoña elevar o gasto, como é este caso, do persoal eventual”. El voto en contra de socialistas y nacionalistas a las nuevas asignaciones que blindaban las partidas del Concello a los partidos supuso el cese de los cinco asesores en una medida de venganza de Pérez Jácome, que ahora quiere negociar otro modelo de asignaciones económicas. El regidor ourensano busca una forma para no perder las asignaciones que le tocaba por los cuatro ediles díscolos que abandonaron el partido y que en total supondrían para Democracia Ourensana un total de 2.800 euros al mes más. Ahora Jácome pretende hacerse con todos los asesores de la oposición y sumar 24 eventuales (3 de ellos son del PP, pero dependen de la Alcaldía).

El que si asistará a la reunión es Pepe Araújo de Ciudadanos que se siente víctima de todo este proceso ya que perdió a una eventual y también una asignación por un edil díscolo que se marchó del grupo municipal. Solamente PP y Ciudadanos acudirán a una reunión donde Pérez Jácome pretende negociar un nuevo modelo de asignaciones económicas que desde la oposición señalan que “para nosotros tendrán un dudoso encaje”.