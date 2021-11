“Estou contento pero aínda non o asimilei. Moitas grazas por chamar!”, expresaba ayer Alexandre Sotelino, que ha logrado la primera posición como “Mejor Docente de España 2021”, en la categoría de universidad. El concurso está organizado por Educa Abanca.

Alexandre Sotelino (Ourense, 1986) imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago (USC), en los títulos de Grado en Pedagogía y Grado en Maestro/a de Educación Primaria. También es docente en el Máster de Investigación en Educación y Doctorado en Educación.

A sus 35 años se ha convertido en un profesor universitario muy querido por el alumnado. “Supongo que existe una afinidad en la edad, puesto que alumnado y yo hablamos en los mismos códigos (o eso creo) y eso facilita un acercamiento entre ambos polos de un mismo proceso. Además, y quiero pensar que ha influido también en la nominación, suelo utilizar diferentes recursos metodológicos en el aula, intentando que el aprendizaje llegue de diferentes modos y finalmente recale en el alumnado”, expresaba Sotelino.

Alejandro es pedagogo de formación inicial. Posteriormente se doctoró en la Universidade de Santiago. “Aunque yo también le doy mucha importancia a mi trayectoria en el ámbito de la educación no formal, concretamente en el ámbito del asociacionismo juvenil y cultural, en el cual he aprendido muchas habilidades y destrezas que me han facilitado el camino”, indica este ourensano. Considera que el alumnado valora conocer y ser protagonista de diferentes metodologías y recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje. “Suelo utilizar el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje-servicio, dinámicas grupales, dilemas morales... y otros métodos que hacen pensar y al tiempo despiertan la curiosidad por aprender”, describe Sotelino.