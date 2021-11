“Caprichitos pederastas”. Esta es la insinuación que el pasado fin de semana un personal eventual de Pérez Jácome vertió sobre “algún funcionario” del Concello de Ourense en sus redes sociales y que pidió a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que lo investigasen. Ahora, es el regidor ourensano, Pérez Jácome, el que le comunicó al asesor Xosé Antón Dorrío, que “presente una denuncia formal y preste la máxima colaboración con las autoridades”. En un comunicado de prensa, el gobierno municipal, en palabras del regidor ourensano, le solicita que denuncie ante la Policía Nacional o la Guardia Civil la situación que explicó en sus redes sociales.

Y además, desde el Concello señalan que le solicitarán al equipo informático la posibilidad de “corroborar o rastrear” pruebas delictivas, así como la colaboración de ese servicio con las autoridades para aclarar dichas manifestaciones lo más pronto posible. “Una vez aclarado y solicitada la información, se tomarán las medidas pertinentes”, señalan desde la Alcaldía.

Los socios de gobierno de Pérez Jácome, el Partido Popular, a través de su portavoz, Flora Moure, demandó al asesor que “toda persona que conozca un delito o que sin haberlo presenciado está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Además incurriría en una infracción si no lo hiciera. Pero es que los funcionarios públicos y los que conozcan la comisión de un delito por su cargo o profesión están obligados a denunciarlo. Ni un minuto más debe pasar, quien haya denunciado en redes sociales debe denunciar los presuntos hechos que son muy graves”. Y finaliza diciendo que “por el bien del Concello de Ourense y por la honorabilidad de esta institución y de todos sus trabajadores es preciso aclarar este asunto de forma contundente con todas las garantías”.

PSOE y sindicatos

Desde Madrid, el portavoz socialista Rafael Villarino, comentó que “si lo que el personal eventual de Jácome dice, es cierto, deben de actuar inmediatamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, es el propio alcalde el que debe actuar y desde el PSOE solicitamos el cese inmediato. Nos parece lamentable que siga la polémica permanentemente alimentada por el alcalde y por sus asesores en un Concello que debería regirse por actuaciones serias e institucionales. Si esto se trata de un acto más para degradar a los funcionarios municipales, el regidor tiene que cesarlo inmediatamente”.

Desde Comisiones Obreras y desde el CSIF señalan que ante las palabras del eventual de Jácome piden que se retracte o que vaya a denunciar a las autoridades, ya que de no hacerlo “pediremos el cese inmediato”. Además, también señalan que solicitarán la información por escrito para ver a qué información de carácter personal está autorizado el asesor y quién lo autorizó. No solo estos sindicatos si no que desde la Confederación Intersindical de Galicia (CIG) exigen también el cese inmediato del asesor que hizo esas manifestaciones y además señalan que “en el remoto caso de que sea cierto lo que dice, negándose a dar la identidad del afectado estaría cometiendo un delito de encubrimiento. Si es falso lo que dice es un delito de calumnias. Un presunto delincuente no puede permanecer en la Administración Pública”.