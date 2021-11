Allariz, paradigma de la nueva normalidad: contagios puntuales y casos sin gravedad

En los últimos días los contagios de coronavirus crecen paulatinamente en Ourense (155) y Allariz (35). No son, de momento, cifras alarmantes porque la mayoría de los casos no revierten gravedad. El peligro de este invierno –con aproximadamente el 80 % de la población vacunada– reside en congestionar la atención sanitaria y no poder aligerar unas listas de espera que cada vez son más largas.

"Hasta que no le ves las orejas al lobo, bajas la guardia y te relajas con la mascarilla. Le pasa a todo el mundo"

José Luis Fernández baraja si la subida de contagios registrada pueden deberse a la celebración del Samaín o a la gran afluencia de personas que hubo en los últimos puentes. “Es lo que pasa cuando se producen aglomeraciones, ¿no? Es normal y ya estamos acostumbrados. Hasta que no le ves las orejas al lobo, bajas la guardia y te relajas con la mascarilla. Le pasa a todo el mundo. Pero los casos graves entre vacunados son mínimos. El mayor trastorno ahora es tener que autoconfinarse por haber tenido algún contacto estrecho”, analiza este vecino oriundo de la localidad.

“Eso parece según cuentan en la televisión”, responde Moncho Nóvoa, otro vecino de Allariz, cuando le preguntan si sabe que los casos de coronavirus están aumentando en la localidad durante los últimos días. “Creo que la gente se está relajando mucho y ahora viene el invierno...”, destaca.

“Este es un pueblo muy turístico, tuvimos mucha gente en los últimos puentes. Y los fines de semana muchas personas de Ourense y Galicia se acercan a pasear. También hay alaricanos que trabajan en otras ciudades, con lo cual el movimiento es inevitable. En lo que hay que incidir es en tener cuidado, aunque estemos vacunados”, opina mientras toma algo en el Bar Novo del municipio.

"La gente contagiada en Allariz que tiene puestas sus dosis no está grave"

En el mismo establecimiento –pero sentada en la terraza– se encuentra Carmucha Pérez tomando un vermú. Ella es consciente de que hay más contagios pero los asume como algo inevitable por la vuelta a la normalidad. “Imagino que sube el número de casos porque nos relacionamos más y hacemos una vida más parecida a la de antes y en invierno estamos todo el tiempo en interiores. Pero yo ya me vacuné dos veces y creo que es importantísimo. De hecho, la gente que está contagiada en Allariz y tiene puestas sus dosis no está grave”, afirma sobre la situación epidemiológica actual.

Descarta que cerrar la hostelería sea una solución óptima en la actualidad. “No nos podemos quejar de que venga gente de fuera cuando eso nos reporta un beneficio y le da vida a los negocios y al pueblo. También nosotros vamos a Ourense a comprar a grandes superficies o a pasear. Es normal y bueno que ya empecemos a movernos sin miedo, que no quiere decir sin precaución”, sopesa entre sorbo y sorbo, bajándose la mascarilla solo para beber.

Cuando le preguntan si tiene miedo a que con el frío del invierno aumenten los casos, contesta con retranca: “Hay que beber más licor café. Cuando yo era pequeña y uno se acatarraba, se hacía una queimada y al día siguiente estaba como nuevo. Eso lo cura casi todo”.

Cristina Cid, alcaldesa de la villa, cuenta que se trata de casos aislados cuyo origen del contagio se desconoce. “La mayoría de los que están pasando la enfermedad no tienen conexión alguna entre ellos. Esto dificulta saber dónde estaban los focos. Y la movilidad altera todo, pero es imprescindible”, finaliza.

Pocos hospitalizados

De los 35 enfermos de COVID-19 del municipio solo uno está ingresado en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Otras 9 personas están en la misma situación y 2 más permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los hospitales comarcales están casi libres de coronavirus con un único paciente en planta en Verín.

Un total de 59 concellos no tienen ningún contagio registrado y Barbadás es el tercero en número de pacientes con la enfermedad activa con 13.