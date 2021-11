El homoerotismo sinfónico en la poesía de Blanco Amor

“Yo vine a Buenos Aires, más que por nada, a buscar a quien estaba en mi corazón y en mi carne después de un beso que duró siete años, con sus noches, sus mares y sus angustias. Pues este abrazo que yo traía temblando en mis músculos con un ansia de tanta ausencia junta, no encontró ni siquiera el fantasma piadoso de esas mentiras que se nos cuentan para que sigamos viviendo”, cuenta en la misiva.

Al poco tiempo, en 1936, Blanco Amor publicó en Argentina –donde llevaba emigrado desde 1919– el poemario Horizonte evadido que Emilio Peral Vega –catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid– califica como “muy desconocido” por la escasa distribución que tuvo.

El autor del ensayo La verdad ignorada –que acaba de ver la luz gracias a la editorial Cátedra– expone en sus páginas que el poeta tituló cada una de sus composiciones con términos musicales. Como si de “una sinfonía” se tratase. Y pone al alcance del lector algunos de los versos que muestran una poesía erótica en clave homosexual con cuidado contenido y continente: Hacia las montañas altas. / Pinos donceles, madreselvas rubias, / zarzamoras moradas; / cortejo forestal, / nupcial repique / de cielo de cristal en la campana.

Peral Vega –que lleva más de 20 años dedicándose a estudiar la obra de Federico García Lorca y el teatro de principios del siglo XX– explica los versos anteriores del siguiente modo: “Es una entrega de amor ascendente, como la de los miembros excitados, entre el poeta y su amante, recreada a partir de un campo referencial natural en el que cada uno de los elementos metafóricos –‘pinos’ por penes, ‘madreselvas’ por bello público, ‘zarzamoras’ por testículos– remiten, de forma meridiana, a una geografía corpórea cargada de sexualidad”.

Casi desconocido

Y aunque pudiera parecer que Horizonte evadido se inspira en el fuerte desengaño amoroso –por proximidad temporal– narrado en la carta a Lorca, lo cierto es que no existen referencias que lo corroboren y sería arriesgado hacer semejante aseveración –los escritores no siempre se inspiran en acontecimientos autobiográficos ni beben de una única fuente–.

“Cuando se publica esta obra, el año que estalla la Guerra Civil, España no estaba para veleidades de tipo erótico. Por tanto, el libro no llega a distribuirse con normalidad”, señala como una de las posibles causas de que el poemario pasase desapercibido –tanto durante como después del conflicto–. “También hay que tener presente que muchos sectores de la izquierda, no solo los integrantes del bando nacional, eran profundamente homófobos. Y en Argentina tampoco se enarbolaba la homosexualidad con ligereza”, añade el catedrático.

Al final de La verdad ignorada el investigador seleccionó algunos de los poemas de difícil acceso puesto que los ejemplares de Horizonte evadido son escasos –la Fundación Blanco Amor, radicada en el edificio de la Diputación de Ourense, guarda alguno disponible para consultas a los que acudió Peral Vega para elaborar su ensayo–.

Dos buenos confidentes

No son pocos los que han afirmado en alguna ocasión que entre el ourensano y el granadino hubo una relación íntima –más allá de la amistad–. Sin embargo, no hay ningún documento que respalde esta posición. Tampoco testimonios directos. Y el tono de las cartas deja al descubierto que el trato entre ambos era estrecho –de hecho, Blanco Amor visitó en Granada en dos ocasiones la casa familiar de Lorca– pero no más que el de dos confidentes.

Ante la ausencia de pruebas fehacientes y la proliferación de rumores, cada vez son más las voces de expertos que intentan establecer un término medio entre la crítica de los 70 y 80 –que despojaba por completo a los autores de su identidad sexual– y la de finales de los 80 en adelante –que solo interpretaba los textos en clave homoerótica–.

“No se debe olvidar un dato biográfico tan importante como el de que era homosexual, porque estaríamos dejando de entender parte de su obra. Pero Lorca era muchas cosas más. Como también lo era Blanco Amor. Como lo somos todos, opino yo. No solo nos definimos por nuestra condición sexual”, señala el catedrático al respecto.

Un grito en el vacío

Jacinto Benavente, Federico García Lorca o Luis Cernuda son algunos de los escritores cuyas claves homoeróticas también se estudian en La verdad ignorada. El autor atiende a la forma y la estética –principalmente– pero sin dejar de lado que “todas las obras analizadas constituían un grito en el vacío, una llamada de auxilio que buscaba ser oída entre iguales”, recoge el investigador en sus páginas.

En este libro se publica, además, por primera vez Sortilegio –texto teatral escrito por el matrimonio Gregorio Martínez Sierra y María de la O Lejárraga, en 1930– en el que uno de los personajes padece un martirio durante toda su vida y tiene un trágico final debido a que se siente atraído por otros hombres.

De esta obra llama especialmente la atención que fue una pareja heterosexual la que plasmó uno de los textos más explícitos en lo que a homoerotismo se refiere.

Homoerotismo femenino

Plantea el investigador en el ensayo la necesidad de arrojar luz sobre otro tema al que se ha prestado poca atención por el momento. “Se han hecho algunos análisis, sobre todo con alguna escritora del 27. Pero la visibilidad del lesbianismo, aún hoy, es mucho más precaria que la de los gais, desgraciadamente. Si se hace un libro al respecto, me gustaría que el resultado final fuese poco tendencioso y que se centrara en la palabra”, sopesa.

“Con esta publicación no persigo hacer un alegato de hombres que amaron a hombres. Sino hacer un alegato de buena literatura en la que se habla de amor entre hombres. Son cosas completamente distintas. Si nosotros seguimos leyendo a Lorca o Benavente es porque sus textos continúan transmitiéndonos sentimientos y sensaciones de una forma sublime”, finaliza.