El campus de Ourense ofrece soporte a 36 alumnos con necesidades específicas

“Se trata de un programa abierto a recibir alumnos durante todo el año. Porque puede ser que alguno considere, al empezar el curso, que no necesita ningún tipo de ayuda, pero al terminar el primer cuatrimestre cambie de idea. Ya sea porque tiene altas capacidades o dificultades específicas como una dislexia o una discalculia”, comienza explicando Maribel Doval, vicerrectora de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Vigo.

El proyecto al que se refiere se bautizó con el nombre de Piune (Programa de integración de universitarios con necesidades específicas de apoyo educativo) y lleva funcionando varios años en los tres campus que conforman la institución académica. En el área de Ourense están matriculados 36 de los 90 que este curso han solicitado, de momento, la ayuda. Esto supone más de un tercio del total.

"Hay personas que no tienen un diagnóstico claro, por lo que se encuentran de frente con muchos problemas que les impiden continuar con sus estudios en igualdad de oportunidades"

“Hay personas que presentan una discapacidad de tipo sensorial, visual o auditiva, y otras que padecen una discapacidad motora. Pero también solicitan apoyo aquellos con plurideficiencias –que combinan varias– o que no tienen un diagnóstico claro, por lo que se encuentran de frente con muchos problemas que les impiden continuar con sus estudios en igualdad de oportunidades”, señala la también docente e investigadora en el campus de Ourense.

Este programa se desarrolla dentro de Unaten (Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo) que se encarga de asesorar sobre los recursos que tiene a su alcance la Universidad de Vigo en esta materia y de la forma de acceder a ellos. También les corresponde proponer acuerdos de colaboración –con otras instituciones– que faciliten el desarrollo de actuaciones conjuntas de atención al colectivo.

La Unaten cuenta, a su vez, con una comisión técnica formada por responsables en cada facultad. Es decir, en cada centro educativo hay un profesor que se encarga de hacer el seguimiento de cerca de los casos registrados.

“La ley es muy clara al respecto y afirma que la universidad, en la medida de sus posibilidades, debe garantizar la igualdad en el acceso a la formación académica de todos los alumnos. Las competencias se tienen que adquirir y los criterios de evaluación son los mismos para todos, porque estamos hablando de estudios no obligatorios. Pero lo que podemos hacer es modificar la metodología docente o los recursos con los que trabajamos en el aula y a la hora de evaluar. Esto no implica hacerles un examen más fácil ni reducir la materia, sino adaptar las condiciones en las que presentan los conocimientos adquiridos”, destaca sobre las características del programa.

"Intentamos siempre es que aquellos que no se inscriben por miedo o vergüenza a ser estigmatizados sepan que, si cambian de opinión, estaremos trabajando para apoyarlos"

Para aquellos casos más complejos la universidad establece convenios con asociaciones que pueden orientar y ofrecer material a profesores y estudiantes. Y, además del responsable de cada facultad, puede haber un tutor que realice un seguimiento intenso con el alumno y sus docentes. En esta línea, la Universidad de Vigo tiene un programa de voluntariado que permanece abierto durante todo el curso para que aquellos integrantes de la comunidad educativa que quieran –ya sean estudiantes, docentes o personal de administración y servicios– puedan dedicar unas horas a la semana a acompañar o guiar a personas con necesidades específicas. “También existe una línea de becas, de concesión directa, que se otorgan a compañeros de clase matriculados en las mismas asignaturas que el que solicita el programa Piune. De este modo, si requiere alguna atención durante el horario lectivo se la puede prestar alguien dentro del propio aula”, valora Doval.

Participar en el programa es totalmente voluntario. Algunos alumnos –que tienen exenciones en las tasas de la matrícula por presentar un alto grado de discapacidad– no forman parte de él. “Hay personas que no necesitan este apoyo adicional porque a lo mejor han ido desarrollando, con el paso de los años, sus propias estrategias de compensación para sortear las dificultades que se les presentan. Pero lo que intentamos siempre es que aquellos que no se inscriben por miedo o vergüenza a ser estigmatizados sepan que, si cambian de opinión, estaremos trabajando para apoyarlos”, aclara la docente.

“Es importante que la sociedad deje de infravalorar a las personas con particularidades mentales crónicas”

A mayores de todos estos servicios, la Universidad de Vigo saca un concurso externo público para que una empresa ofrezca atención psicopedagógica en los tres campus de los que dispone. “Afortunadamente, cada vez son más los alumnos con necesidades específicas que acceden a estos estudios superiores no obligatorios. Y en algunos casos, a mayores del soporte en lo académico, precisan de un acompañamiento dado por técnicos especializados”, cuenta la vicerrectora sobre otro de los beneficios del programa.

El gabinete psicopedagógico también realiza un análisis diagnóstico de las necesidades que tienen los alumnos para después hacer recomendaciones sobre las orientaciones metodológicas que deben tener en cuenta los docentes. “Es importante que la sociedad deje de infravalorar a aquellas personas que presentan particularidades mentales crónicas o, por ejemplo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad porque pueden conseguir los mismos objetivos”, finaliza Doval.

Los interesados pueden solicitar más información en el correo diversidade@uvigo.es.