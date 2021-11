La cifra de ocupados supera el 90% de la población activa

Las 117.600 personas ocupadas en la provincia según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2021, no solo suponen el mayor numero desde 2011, sino que permite que la tasa de ocupación sobre las personas activas supere el 90% (90,18%), y que la tasa de paro sobre activos quede por debajo del 10%, cifras no alcanzadas antes. Y el número de no activas supera al de activas a nivel global en la provincia, pero ceñidos al grupo de personas en edad de trabajar el porcentaje de activos sobre inactivos es del 65,74%, superando el 64,16% del conjunto de Galicia.

Asimismo, un 13,5 % de las mujeres no buscan trabajo por cuidar niños o mayores, frente al 2,4% de los hombres, y la nómina de las pensiones subió en octubre a 82 millones, un 25,8 % superior a la de 2012 en la comparativa a 10 años.