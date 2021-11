Añoranza del AVE (antes de que llegue) en los pueblos por los que pasará de largo

Un centenar de kilómetros de vías cruza la provincia transversalmente en la entrada de la alta velocidad a Galicia, desde el límite con Zamora, en el sureste. En varios municipios del rural ourensano, donde la despoblación y el envejecimiento son acusados, los años de obras generaron vida e impulso en la economía local. Se alquilaron casas, los bares y restaurantes tenían llenos casi a diario, se ejecutaron algunas obras de compensación –la satisfacción, o lo contrario, varía según el municipio– e incluso algunos pocos de los que llegaron para trabajar decidieron quedarse a vivir.

A un mes de que el AVE gallego se entrene en la estación de Ourense, hay añoranza de aquellos buenos tiempos, por un lado, además de voces que solicitan medidas y estrategias para que el rural también se beneficie de la llegada de viajeros a la capital de As Burgas –con parada también en A Gudiña–, que quedará a solo 2 horas y 15 minutos de viaje de Madrid, hora y media menos que en la actualidad, y la mitad que en automóvil.

"Do volume de persoas que poida chegar a Ourense, debemos ser capaces de artellar algo, sobre todo desde o punto de vista turístico, que vertebre o territorio e permita beneficiar a outros concellos, sobre todo os máis próximos á cidade" Xaime Iglesias - Alcalde de Baños de Molgas - BNG

“Es el tramo más complejo de toda la línea desde el punto de vista orográfico y geotécnico”, señala el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). “La complicada orografía de la zona y la premisa de conseguir unos parámetros propios de alta velocidad obligan a que gran parte del trazado discurra en túnel hasta su destino final, la estación de Ourense-Empalme. Esta estación está llamada a ser un estratégico nudo de alta velocidad, ya que será el origen y destino no solo del tramo a Santiago, sino también de los que se dirigirán a Lugo, por un lado, y a Pontevedra y Vigo, por otro, dos actuaciones básicas para extender la alta velocidad en Galicia”, señala el organismo.

La estación de A Gudiña, Porta de Galicia, está planteada para dar servicio a la amplia zona rural, aunque el tiempo para desplazarse desde esa localidad del sureste de Ourense a otras por las que pasa el trazado del AVE, pero el tren no se detiene, es de media hora hasta Castrelo do Val o Vilariño de Conso, o de 45 minutos hasta llegar a Laza o Vilar de Barrio, por ejemplo.

"Temos que facer atractivo o territorio para que unha familia de Madrid decida pasar uns días aquí. Se non, o AVE, que é unha solución para que Galicia se comunique coa meseta, pero non para os propios concellos, pasará de largo, como pasaron as obras" Manuel Conde - Alcalde de Vilar de Barrio - BNG

“Os concellos polos que pasa non imos ter efectos positivos directos coa chegada do AVE. Do volume de persoas que poida chegar a Ourense, debemos ser capaces de artellar algo, sobre todo desde o punto de vista turístico, que vertebre o territorio e permita beneficiar a outros concellos, sobre todo os máis próximos á cidade”, señala Xaime Iglesias (BNG), alcalde de Baños de Molgas, un municipio con menos de 1.500 habitantes, en el que la edad media asciende a 59 años.

“Chegará un volume de viaxeiros e, igual que moitos irán á Ribeira Sacra, nós temos a Serra de San Mamede, unha paraxe con grandes oportunidades desde os puntos de vista turístico, gandeiro e de produción de carne de alta calidade”, considera Manuel Conde (BNG), su homólogo en Vilar de Barrio, cuyo censo no llega a 1.300 personas y la edad media supera los 59 años.

“Claro que o AVE non pode parar en Vilar de Barrio, para que” –acepta este regidor–, “pero temos que facer atractivo o territorio para que unha familia, por exemplo de Madrid, decida pasar uns días nunha punta nunha casa de aquí, porque se atopa a gusto”, expone Conde. “Se non, o AVE, que é unha solución de comunicación para que Galicia se comunique coa meseta, pero non para os concellos, pasará de largo, como pasaron as obras cos anos”.

“As obras supuxeron moito para a economía local. No momento de máis traballo, en Laza houbo moita vida. Cando remataron, notouse o baixón. A hostalería traballa a un ritmo máis pequeno e o comercio, tamén” José Ramón Barreal - Alcalde de Laza - PP

La megainversión de la alta velocidad “moveu moita xente en Baños de Molgas, con ocupación no hotel, alugueiro de casas e movemento durante anos nos restaurantes”, indica Xaime Iglesias. El mayor parón desde el final de las obras, añade, coincidió con la crisis sanitaria, con el golpe a la hostelería por las restricciones.

La ejecución del trazado ha requerido tender largos viaductos para salvar la complicada orografía. Como el de Teixeiras, en Laza, que salva una altura de cerca de 100 metros.

En este municipio de 1.200 habitantes y una media de edad de casi 59 años, en el que también destaca el túnel de O Corno, de más de ocho kilómetros y medio –en su mayor parte, bajo tierra–, la puesta a punto del camino para la alta velocidad “supuxo moito para a economía local e, cando remataron as obras, notouse o baixón. A hostalería traballa a un ritmo máis pequeno e o comercio, tamén”, indica el alcalde, José Ramón Barreal (PP).

“Moitos días dabamos 35 ou 40 menús a persoas relacionadas coas obras do AVE. Tiña sobre todo clientes de oficinas e xerentes. Había xente de Madrid que dicía que comía mellor aquí que alí á carta”. Elena González - Restaurante Casa Elena - Souteliño, Laza

“Os tres restaurantes sempre estaban a tope, había cola para comer e beber. En Laza tivemos a sorte de contar coas oficinas e Adif e con Dragados nun edificio alquilado. O Concello restaurou as antigas dependencias das escolas para que Corsán-Corviam e Taboada y Ramos tiveran locais. Pasaron por aquí non só obreiros, senón tamén enxeñeiros e xefes de obra. No momento de máis traballo, en Laza houbo moita vida”, afirma Barreal. Cuando los tiempos de bonanza pasaron, dos de los restaurantes que daban servicio a los trabajadores en Cerdedelo y Prado cerraron.

En la aldea de Souteliño, de medio centenar de habitantes, sí resiste Casa Elena. En este restaurante, con una amplia terraza que se funde con la naturaleza, “moitos días dabamos 35 ou 40 menús a persoas relacionadas coas obras do AVE”, recuerda su propietaria, Elena González. Durante aquellos años, tenía personal contratado, hoy ya a media jornada. “Tiña sobre todo clientes de oficinas e xerentes. Había xente de Madrid que dicía que comía mellor aquí que alí á carta”.

"Movíase moita xente e os negocios funcionaron moi ben. Beneficiou a todos: á hostalería, aos comercios e tamén os veciños, porque vían ambiente e había moitas casas alugadas. Hoxe están todas baleiras" Celia Sorga - Bar Xanela , Vilar de Barrio

Elena, que en tiempos de pandemia trabaja bajo reserva, no se lamenta por la afluencia actual a su negocio, aunque sea menor que en los años del AVE. “Non me poido queixar, porque traballo moito con xente da contorna”, indica. Sobre el impacto que tendrá para la zona la puesta en marcha de la alta velocidad, se muestra escéptica. “Aquí non vai facer nada, e non sei se terá algún efecto positivo”.

En el núcleo de Vilar de Barrio se encuentra el Bar Xanela. Celia Sorga, la propietaria, habla de la suma de reveses para la economía local que supusieron el fin de las obras del AVE y la pandemia de COVID. “Xuntouse todo, foi un doble golpe, totalmente. As dúas cousas sucederon case á vez. Agora nótase máis o despoboamento, hai baixón”, dice.

Durante los trabajos de ejecución de la línea, continúa la hostelera, “aquí houbo anos moi bos. Movíase moita xente e os negocios funcionaron moi ben. Beneficiou a todos: á hostalería, aos comercios e tamén os veciños, porque vían ambiente e había moitas casas alugadas. Hoxe están todas baleiras”, compara esta vecina de Barrio.

"O AVE aquí bótase de menos"

El alcalde, Manuel Conde, recuerda aquel impacto positivo. “A repercusión das obras foi impresionante. Había oficinas na estación de ferrocarril e outra estivo parcialmente ocupada por material para a propia vía e por un restaurante, en Prado. Unha antiga nave de textil estivo alugada durante moitos anos. Houbo numerosas casas baleiras que foron alugadas. Mentres duraron as obras, o AVE incidiu en positivo en Vilar de Barrio”.

Celia no cree que la conexión con Madrid por la alta velocidad que atraviesa su municipio vaya a repercutir en su zona. “Aquí non creo que nos vaiamos beneficiar. Se non para, como? O efecto positivo foi antes, durante as obras. A partir de agora, como non haxa quen queira vir ver algún viaducto ou como quedaron as obras. O AVE aquí bótase de menos”, asegura, sobre el oxígeno que insuflaron las obras durante años.

Algunos alcaldes ven insuficientes las obras de compensación que llevaron a cabo Adif y las empresas adjudicatarias como un modo de resarcir los daños en vías de comunicación o el impacto paisajístico del trazado

La construcción de la línea transformó el paisaje natural y cultural del territorio, vaciando montañas, instalando grandes infraestructuras en medio de parajes que caracterizaban el entorno. En los concellos se llevaron a cabo algunas obras de compensación, pero no en todos los territorios existe una satisfacción plena con esa aportación de Adif y de las empresas a cambio de ofrecer el medio como lugar de paso de la alta velocidad.

“O servizo de Protección Civil de Laza foi financiado entre as empresas. Aportaron 1,4 millóns de euros en pagos mensuais, dispondo o noso concello dun servizo específico para o AVE. Contratáronse cinco enfermeiras e un técnico de emerxencias, e mercouse unha ambulancia medicalizada e outra todoterreo. Todo pagado co AVE”, dice el alcalde, que añade: “O compromiso máis forte quedou saldado, aínda que posiblemente está pendente a mellora da estrada principal de Laza a Castrelo do Val e Vilar de Barrio, bastante machacada a consecuencia das grandes obras”.

El regidor de Vilar de Barrio se muestra crítico sobre este tema. “As obras de compensación foron unha perrallería, quero que o poñas así. Infraestruturas propiamente ditas, cero patateiro. E compromiso pendente non temos ningún, xa me gustaría”.

Para evitar la destrucción de un bosque, el trazado entre Porto y Parada fue modificado respecto al plan inicial. “Fíxose un túnel subterráneo de Porto a Prado, que pasa por debaixo do acuífero que suministra auga a Vilar de Barrio. E ese acuífero mermou moito”, señala el alcalde.

“Nada máis tomar posesión esta corporación, acordouse por unanimidade negociar con Adif, pero os prazos xa estaban sobrepasados. Barallouse ir ao xulgado e falamos coa conselleira de Infraestruturas. Vimos que non había ningunha posibilidade de éxito, polo que abandonamos esa liña e optamos por outras para mellorar o abastecemento. Eu non era o alcalde pero era un veciño e asumo tamén a miña responsabilidade. Puídose facer moito mellor para que Adif deixara máis rendabilidade en Vilar de Barrio, para que a xente que queda tralas obras teñamos maior calidade de vida. Cando se construíu a A-52, había un compromiso de inversión dun 2% na zona. Por exemplo: actualmente temos un obradoiro con 25 persoas. Imaxina que se creara unha escola de canteiros, para recuperar a tradición e xerar futuro no medio rural”, defiende Conde.

¿Y la línea convencional? "Podemos ter unha liña que vertebre o territorio, aproveitando unha infraestrutura que vai quedar parada para dispor dun servizo de transporte moito máis sostible que nos poida achegar á cidade" Xaime Iglesias - Alcalde de Baños de Molgas - BNG

En Baños de Molgas, las obras de compensación tras los trabajos del AVE consistieron en “melloras das estradas, basicamente, que podían ter quedado mellor feitas”, indica Iglesias.

El alcalde advierte de que “temos un concello completamente dividido e fracturado pola infraestrutura. Quedaron pasos e non condiciona a mobilidade, pero desde o punto de vista da paisaxe, o impacto visual é significativo no que aquí chamamos Canón do Arnoia. Estamos demandando que se cumpla a lei contra incendios. Hai dous anos limparon, por presión, pero este ano non”, denuncia.

Además, el regidor aboga por que el trazado convencional no se abandone. “Podemos ter unha liña que vertebre o territorio, aproveitando unha infraestrutura que vai quedar parada para dispor dun servizo de transporte moito máis sostible que nos poida achegar á cidade. Nos seus tempos existía, e de feito o tren traía moita xente ao balneario”.

Son los deberes que pone el rural de Ourense, el interior del interior gallego, para que el tren del siglo XXI no se limite a pasar muy rápido, y de largo.