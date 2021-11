Los ediles no adscritos María del Mar Dibuja, Manuel Álvarez y Maite Rodríguez comunicaron ayer su decisión de no acudir al pleno municipal extraordinario a no ser que su voto sirva para retirar la urgencia de la convocatoria. El pleno extraordinario está previsto que se celebre hoy a primera hora de la mañana para debatir sobre si aprobar o no unas ayudas al sector de la hostelería y el comercio por valor de 10 millones de euros y también otros dos millones para partidas comprometidas con entidades y asociaciones vecinales. Desde el colectivo de no adscritos señalan que “siguiendo la línea de opacidad de este gobierno, la información la hemos recibido con escasas 20 horas para analizar y todos los puntos los llevan en el mismo bloque para su aprobación, algo que Jácome con absoluta vehemencia criticaba en su etapa como oposición”. Están de acuerdo de ayudas proporcionales al sector, pero no cantidades fijas.