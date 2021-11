El presidente nacional de Coalición de Centro Democrático, David Rodríguez (alcalde de Nules, Castellón) presentó a la nueva gestora provisional de la agrupación en Ourense con José Manuel Palacios como coordinador, Juan Luis Neira como secretario, Manuel Álvarez “Manolo” como tesorero y como responsable de comunicación a Bruno Blanco. Todos ellos ediles díscolos y ex asesores de Pérez Jácome que se unen bajo las siglas de un nuevo partido con la firme intención de acabar con “el baltarismo y con Pérez Jácome”. David Rodríguez presentó a sus nuevos socios en Ourense como “personas honorables, honradas y con sobrados principios que anteponen los intereses de la ciudad a los suyos propios”. Además destacó la “valentía y la firmeza” que tuvieron y tienen ante los ataques de algunos responsables electos a nivel provincial.

Desde su gestación han conseguido casi el centenar de afiliados y señalan que “nos presentaremos a las municipales, autonómicas, generales y europeas”. José Manuel Palacios como coordinador desgranó un poco su programa y apuesta por la creación de una Concejalía de Mayores para ofrecer programas y servicios particulares para “hacer de la desventaja del envejecimiento una ventaja y que Ourense sea una ciudad amiga de las personas mayores”. También quieren fomentar más la cultura, políticas sostenibles e incentivar el transporte.

No querían ser “cómplices de irregularidades” dentro de DO porque “lo hemos vivido y visto, no nos lo han contado” y por ello apuestan por el discurso antiBaltar y antiJácome, para aglutinar el voto de los que no entendieron y no entienden como Jácome “pactó con el diablo”. La agrupación se arma y “en dos o tres meses” celebrá la primera asamblea de donde saldrá una ejecutiva, para continuar su trabajo y proyecto. Además, el presidente nacional David Rodríguez anunció que el congreso nacional de CCD se hará en Ourense los días 27 y 28 de noviembre.