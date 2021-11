El regidor ourensano, Pérez Jácome, anunciaba que la atleta etíope Kalkidan Gezahegne correría la presente edición de la popular de San Martiño, que tendrá lugar este domingo 14 de noviembre. La primera carrera posCOVID tendría una presencia olímpica y una atleta que tiene el récord del mundo y además contaría con la participación del atleta gallego Adrián Ben.

El regidor ourensano señalan a que el atleta gallego “declinaba correr en la San Martiño para no arriesgarse a perder ante la RecordWoman de 10.000 metros”. Y añadía que “es una absoluta falta de formalidad de su mánager, al no informar en tiempo y forma al Concello de Ourense por el cambio de decisión”.

Desde el entorno del atleta gallego comentan que fue el regidor ourensano el que se precipitó en anunciar que correría la popular de San Martiño y que no se firmó ningún contrato, como sí dejaban entrever asesores del regidor ourensano. Finalmente, Adrián Ben correrá el cross de Atapuerca en Burgos y la atleta etíope sí será de la partida. Junto a ella también está la reciente campeona del mundo de duatlón, Joselyn Daniely Brea, afincada en Ourense.

Detractores y partidarios

El comentario en sus redes no ha tardado en desatar reacciones de todo tipo entre gente que secunda las palabras del alcalde de Ourense y otra que arremete contra las mismas. Sin embargo, las críticas se imponen en esta ocasión a los apoyos y varios usuarios de la red social del pajarito tildan a Gonzalo Pérez Jácome de machista: “Usted denota más machismo que el que pretende asuma Adrián Ben”; “no es fácil escribir un tuit que sea a la vez infantil y machista”, “los varones no compiten en la misma categoría que las mujeres, infórmese antes de tuitear necedades”. Pero en este asunto Jácome no se ha quedado solo y son varios los que respaldan el enfado del alcalde: “El problema es que había acuerdo y lo ha roto sin guardar las formas esperables de un profesional”, “si Ben no viene, él se lo pierde”.