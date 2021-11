Gonzalo Pérez Jácome ha caldeado el ambiente previo a la San Martiño, la carrera popular decana de Galicia que se celebrará en las calles de Ourense este fin de semana. El alcalde de la ciudad ha utilizado las redes sociales como altavoz para denunciar la ausencia de uno de los grandes rostros invitados a la prueba, el finalista olímpico Adrián Ben. Fue el mismo regidor el encargado de anunciar hace un par de semanas que el atleta de Viveiro, quinto en la final de los 800 metros en los Juegos de Tokio, lucharía por el podio en la zona de los 30 minutos. Ahora, tras conocer de mano del manager que no estará en la prueba, ha cargado contra el mediofondista:

"El finalista olímpico, Adrián Ben, declina correr la San Martiño para no arriesgarse a perder ante la 'recordwoman'' de 10K, Kalkidan Gezahegne. Absoluta falta de formalidad de su manager al no informar en tiempo y forma al Concello de Ourense del cambio de decisión".

🏃‍♂️🏃🏿‍♀️El finalista olímpico de 800 m., Adrián Ben, declina correr en la San Martiño, para no arriesgarse a perder ante la RecordWoman de 10k, Kalkidan Gezahegne.



Este tuit publicado ayer no ha tardado en desatar reacciones de todo tipo entre gente que secunda las palabras del alcalde de Ourense y otra que arremete contra las mismas. Sin embargo, las críticas se imponen en esta ocasión a los apoyos y varios usuarios de la red social del pajarito tildan a Gonzalo Pérez Jácome de machista: "Usted denota más machismo que el que pretende asuma Adrián Ben"; "no es fácil escribir un tuit que sea a la vez infantil y machista", "los varones no compiten en la misma categoría que las mujeres, infórmese antes de tuitear necedades".

También varios usuarios censuran que el alcalde denuncie las malas formas del manager de Adrián Ben y él utilice las redes sociales para hacerlo público: "Qué positivo sería llevar el asunto en privado y solo anunciar lo positivo en lugar de tirar mierda a un atleta profesional. Mala estrategia a la hora de atraer futuros nombres", "quedamos a la espera de la versión de Adrián Ben y, en cualquier caso, era mucho mejor que este asunto quedara en el ámbito privado".

Pero en este asunto Jácome no se ha quedado solo y son varios los que respaldan el enfado del alcalde: "El problema es que había acuerdo y lo ha roto sin guardar las formas esperables de un profesional", "si Ben no viene, él se lo pierde".

Por el momento, Adrián Ben no se ha pronunciado ni ha respondido al mensaje de Jácome, que también anunció que la campeona del mundo de duatlón, Joselyn Daniely Brea Abreu, sí estará en la línea de salida de la San Martiño. La carrera, que este 2021 alcanza su 44ª edición tras el parón del año pasado por culpa de la pandemia, es uno de los plantos fuertes del calendario atlético de Galicia. Las inscripciones ya están cerradas y está todo listo para que miles de corredores llenen este domingo las calles de Ourense de espíritu deportivo y competitivo.