Ourense registró 500 hectáreas ardidas el pasado verano, el menor número del siglo

“Fue un verano raro en cuanto a a la meteorología, sí que hubo incendios, pero no de gran magnitud en la provincia de Ourense”, dice un agente forestal destinado en la provincia ourensana. Y es que Ourense registró el menor número de hectáreas ardidas este pasado verano, de todas las temporadas estivales de lo que va de siglo. En concreto, el pasado verano durante la activación de la campaña de prevención de incendios solamente ardieron en la provincia 500 hectáreas. Ante el temor de un octubre negro como en anteriores ocasiones, en el recuerdo está aquel 2017, el gobierno gallego prohibió realizar quemas hasta finales del mes de octubre para prevenir males mayores.

Además del dato oficioso, el 2021 está siendo uno de los años con menos focos de incendios y menos conatos y podría cerrarse el año con el menor número de hectáreas ardidas de la historia de la provincia desde que hay estadísticas.

Los agentes que colaboran en las labores de extinción del fuego en la provincia tienen claro cuál es la causa principal. Consultados varios señalan que “el tiempo fue clave, porque fue un verano anómalo en cuanto a temperaturas ya que junio y julio hizo malo para ser verano, pero es que septiembre y octubre no vino tampoco demasiado bueno y eso la verdad es que alivió la actividad incendiaria”.

Precisamente, destacan que “el verano que tuvimos durante este año no fue verano, fue una primavera encubierta, que la verdad es la razón principal de que los fuegos no fueran a más, no fueron los millones gastados en la prevención ni la acción humana, está claro que fu el tiempo”.

Los bomberos forestales explican que hay una regla fundamental para que el fuego pase de un conato a uno de alta intensidad y es que se cumplen las tres reglas 30. La primera es que la temperatura ambiente pase de los 30 grados, hecho que sucedió durante pocos días del verano. La segunda es que la humedad relativa pase del 30% y la tercera es que el viento pase de los 30 km/h. “Si falla una de las tres reglas, puede haber incendios pero de menor magnitud como sucedió este año, que las salidas que se hacían eran para incendios de intensidad media o pequeña magnitud”.

En la retina de las brigadas todavía está el incendio de Ribas de Sil que fue el gran incendio del verano, donde se decretó la situación 2 de alerta por la proximidad a viviendas y donde el fuego arrasó más de 1.600 hectáreas. Sobre dicho fuego los brigadistas señalan la “mala gestión” de la dirección de incendios y también inciden en que “el que prendió fuego en ese sitio, que es patrimonio de todos los gallegos como es la Ribeira Sacra, sabía lo que estaba haciendo, lo tenía todo calculado”. En aquel incendio tres miembros de la UME resultaron heridos leves.

El vaciado de los embalses

Los incendios más importantes del verano se produjeron en Rubiá donde las llamas quemaron 200 hectáreas de monte y en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Pumares, donde las hectáreas ardidas superaron las 200 hectáreas por poco. Los servicios de extinción de incendios señalan también que el intervalo de tiempo con más incendios fue el mismo en el que se producía el vaciado de los embalses de la provincia por parte de las eléctricas por lo que dificultaba las labores. “Había veces que los servicios aéreos tenían que hacer 30 kilómetros en vez de 10 kilómetros. Por ejemplo pasó en el de Ribas de Sil o en otro en Carballeda de Valdeorras y al final esa pérdida de tiempo se nota en un incendio” , señalan.

Ourense tiene 27 de las 35 parroquias de alta actividad incendiaria y en este pasado verano volvieron a aparecer fuegos en lugares reincidentes como por ejemplo Cualedro, Laza, Monterrei, A Gudiña o A Mezquita entre otros. Todavía así, a falta de estadísticas oficiales, el 2021 se puede cerrar con las cifras más bajas de hectáreas ardidas desde que hay estadísticas, en mayor parte al cambio climático que ya está aquí.

“No fue por la prevención, porque había fincas sin desbrozar”

La administración puso en marcha la unidad de investigación de incendios este pasado verano donde señaló que solamente el 2% de los incendios eran de forma natural y los demás fueron todos provocados. En el de Carballeda se encontró un cigarro, en otro de Vilar de Barrio se encontró factor humano y en al de Rubiá lo mismo. Las estadísticas señalan que dos de cada tres delitos contra el medio ambiente en Ourense son incendios forestales.

Los que están sobre el terreno inciden en la necesidad de que los ciudadanos sean responsables no solo en la prevención de la biomasa con los desbroces pertinentes si no también en tener cuidado con lo que no se eche nada al monte. Las autoridades apuestan siempre por los desbroces de las fincas, pero en el reino del minifundismo no es fácil encontrar a los propietarios. Los servicios de extinción arguyen que “si la Administración manda desbrozar las fincas y si no lo hace ella de oficio en algunos casos, pero había fincas sin desbrozar, pasa todos los años y pasará siempre. Todavía ahora se están llevando a cabo desbroces de carreteras cuando se tenían que hacer antes de verano o en verano”. Y añaden que “además este año dieron de plazo para desbrozar fincas el 30 de mayo, con lo que ello conlleva porque así en 15-20 días la biomasa vuelve a crecer, porque llueve y es una temperatura que invita a crecer a la naturaleza”.