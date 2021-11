La demanda interpuesta por la CIG contra la falta de criterios de reparto de la productividad y de complemento de especial en el Concello de Verín fue estimada por el Juzgado 2 de Ourense y en los términos solicitados por el sindicato. La sentencia no afecta las cantidades percibidas hasta ahora por los funcionarios y laborales, y condena al Concello a negociar con los sindicatos criterios objetivos para el reparto de ambos complementos. La resolución señala también que la actuación podría incurrir en prevaricación, pero opta por no remitir testimonio a Fiscalía, “por no haberse aportado más pruebas acerca de esa arbitrariedad en cada caso concreto”. La CIG estudiará el presentarla.