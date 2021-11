“No sabemos como nunca pasó nada aquí, la verdad”, dice un vecino antes de cruzar el paso inferior del tren de Ramón Puga. Cada vez que algún peatón quiere cruzar de la nueva zona de Barrocanes a la Residencia tiene que bajar a la calzada por un paso donde los coches tiene preferencia. El pleno municipal dio ayer el impulso “definitivo” para que la permeabilidad entre los barrios y la seguridad para los peatones sea la rutina diaria y no la inseguridad que hay ahora con ese paso inferior.

Ayer, el pleno municipal aprobó por unanimidad un convenio con Adif por el que el Concello deberá invertir más de 580.000 euros y el organismos ferroviario otro tanto, para poder acometer las obras de reforma y renovación del paso inferior del tren en la calle Ramón Puga y también el del paso superior de Tarascón, en la zona de O Pino. En concreto, la inversión presupuestada para el paso de Ramón Puga es de 709.000 euros y para el de Tarascón de 463.000 euros.

Todos los grupos políticos estuvieron a favor de un convenio que supone la luz verde para que se arreglen “por fin” dos pasos que ya iban camino de ser “otra demanda histórica” de los vecinos y vecinas de Ourense al Estado. Desde el BNG señalaron “el arduo trabajo realizado durante muchos años” con recogidas de firmas y también con preguntas en sesiones del Congreso de los Diputados y del Parlamento gallego. Luis Seara comentó que “es una buena noticia para los ourensanos porque dotará de seguridad a todos y ahora solo cabe pedir a quien le corresponda que agilice los trámites”. Pero Pepe Araújo matizó que “recoger firmas es muy digno, pero los que llevamos el trabajo fuimos el anterior alcalde Jesús Vázquez, el señor Cudeiro en Urbanismo y yo en Infraestructuras”. Y añadió que “es una zona peligrosa y es una obra necesaria para la ciudad, así como otras inversiones del Estado que también son necesarias, ahora hay que avanzar en el desarrollo administrativo para que sea una realidad.

Y tampoco le quiero restar mérito al Coordinador General del Concello, al señor Cacharro”. Los socialistas también celebraron la noticia, pero Natalia Benéitez achacó al gobierno de Pérez Jácome que se haya dilatado en el tiempo ya que “hace dos años en 2019 mantuvimos una reunión con la presidenta de Adif en aquel momento, Pardo de Vera, que ahora es Secretaria de Estado, que nos dijo que hiciéramos de interlocutores porque ya estaba todo preparado. Algo pasó en el Concello para que se demorara en el tiempo, pero parece que esta vez sí que es la definitiva”. Y añadió que “esto supone un impulso definitivo a una demanda histórica que se inició con el protocolo que firmó Jesús Vázquez con Adif y también gracias al trabajo de todos los funcionarios y concelleiros que trabajaron en él”.

“Adif no me recibe”

Los ediles municipales criticaron las expropiaciones anunciadas por Pérez Jácome a Adif en la Estación Empalme y en la de San Francisco y arguyó que “hemos solicitado con reuniones con Adif y no me reciben. Adif, controlado por el PSOE, no recibe al alcalde de Ourense, nos ignora totalmente. Que quieren que me ponga con un megáfono desde la plaza. ¿Cómo habló con Adif si no reciben?”.

Rechazo a blindar las asignaciones a partidos en casos de transfuguismo

Otro de los puntos resolutivos de la orden del día del pleno municipal era la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para dotar, con carácter retroactivo, a los grupos municipales las asignaciones que percibían antes de que hubiera casos de transfuguismo como pasó en Democracia Ourensana y en Ciudadanos. La pretensión de Pérez Jácome de sacar ese punto adelante para blindar las asignaciones públicas a los partidos solamente fue aprobada por Ciudadanos y Laureano Bermejo.

El BNG y el PSOE arguyeron que “no se puede ir por delante del legislador”. Desde el PP, Flora Moure solicitó la retirada del punto del día pero no fue concedida por PSOE y BNG ya que entendían que se iba a confundir el debate “legal” de las asignaciones a los grupos políticos y el destino que cada grupo le daba a esos fondos, tras la querella de la Fiscalía a Jácome por un presunto delito de malversación. Ante el no del PSOE, Jácome cesó a un asesor político del grupo socialista y emplazó a Villarino a “reunirse y hablar del personal eventual”. También señaló al edil José Rúas que “igual no es el último”. Los socialistas dicen que “Jácome solo conoce la clave de la manipulación”: