La Audiencia Provincial de Ourense decretó ayer el sobreseimiento provisional de la causa sobre presuntas irregularidades en las cuentas de Democracia Ourensana. El tribunal, tal y como solicitó el Ministerio Público, revocó el auto dictado el 7 de julio por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense en el que reabría el caso porque consideraba que existían indicios de malversación de caudales públicos.

La Sala explica en el auto que la denuncia inicialmente formulada pretendía “examinar la tipicidad penal de las supuestas donaciones forzosas” que realizaba el personal eventual contratado por el grupo político Democracia Ourensana. Por ello, entiende que “no cabe, vía recurso de reforma, ampliar el objeto del proceso penal, desplazarlo de su primitivo objeto e introducir uno nuevo”. Para ello, según indica en el auto, considera necesaria “la interposición de una nueva denuncia en la que se precisen las conductas anómalas a las que se atribuye transcendencia penal, lo que no acontece en la presente denuncia”.

“No se prejuzga en la presente resolución el fondo del asunto que se introduce vía recurso”, advierten los magistrados, quienes recalcan que, “por una cuestión formal, de adecuación procedimental”, estiman que “no procede el análisis de hechos y conductas que no fueron objeto de denuncia, ni han resultado de la previa instrucción penal, todo ello sin perjuicio de las acciones que la parte estime ejercitar ante las jurisdicciones oportunas”.

Además el tribunal desdice al Juzgado número 3 de Ourense por abrir la causa y apoya la versión de la Fiscalía señalando que “el procedimiento penal no esl mecanismo adecuado para obtener claridad sobre la contabilidad del partido, ni sobre el destino de las cantidades por este hecho percibidas”. Y añade que “en el procedimiento se investigan hechos tipificados como delito, sin que pueda ser empleado de una forma prospectiva, como causa general, para la obtención de información”.

Pérez Jácome señala que “se pone punto final a aquel terremoto político que se empezó en 2020, donde se me pidió la dimisión con unas acusaciones sin base. Realmente se da punto final a lo que fue algo que siempre defendí que no había base, que siempre mantuve la calma, donde me mantuve trabajando por Ourense y donde los demás hacían acuaciones falsas donde me intentaba derrocar como alcalde. Fue todo una trama, un golpe de Estado, donde los traidores pierden una vez más”.