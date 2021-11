“La Plaza de Abastos te puede hacer millonario”. Es el mensaje que tanto desde la Asociación de Placeros como desde la ONCE mandan a la sociedad ourensana, gallega y nacional para que se animen a comprar el próximo cupón de la entidad, donde la Plaza de Abastos será la protagonista. Jesús Sánchez García, director de la ONCE en Ourense, presentó el cupón acompañado de Emilio González y Alberto González, presidente y gerente de la Plaza, diciendo que “el próximo lunes estará este cupón por todas las calles de España, con cinco millones y medio de cupones. Tenemos que agradecer a los placeros por la iniciativa que han tenido”. En concreto, se refiere a que con las 200 primera compras que se hagan el próximo lunes día 8 de noviembre, los placeros regalarán cupones que llevan la fotografía del edificio histórico.

Emilio González “Milucho” comentó que “quería agradecer la presencia a todos los medios, también a los representantes políticos, pese a que los comerciantes de la Plaza estamos siendo menoscabados con nocturnidad y alevosía en algunos vídeos, está muy bien que este cupón que la ONCE nos brinda para reconocer y valorar que la Plaza de Ourense subsiste y subsistirá. La fotografía del cupón que eligió la ONCE es preciosa, como es preciosa nuestra Plaza y nosotros nos quisimos unir a este homenaje que nos hace la ONCE, una organización que siempre está al servicio de todos”.

Los cupones pertenecen a los sorteos de Diario, es decir de lunes a jueves, y con ellos se pretende que sea “el escaparate de esos mercados que son el punto neurálgico de las gastronomía, como es en este caso la ourensana”. El cupón tendrá un coste de 1,5 euros, con 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras y por 0,5 euros más también se jugará a la serie una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años.

“Pedimos respeto”

“Milucho” aprovechó la oportunidad del evento para lanza un mensaje al regidor ourensano después de los “insultos” y las “mentiras” hechas en contra de los placeros. El presidente dijo que “solamente queremos pedir respeto para todos los placeros”.