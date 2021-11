Ourense es la provincia de Galicia con más municipios sin PXOM o en fase de redacción

Según el Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, los municipios de Melón, San Amaro, Piñor, Vilariño de Conso, Larouco, Baltar y Os Blancos no tienen un plan urbanístico ni tampoco están redactando ninguno. Sobre este hándicap, el Colegio de Arquitectos señala que “si no tiene ningún tipo de plan afecta sobre todo a poder hacer obra nueva. Aunque la manera de desarrollarse los núcleos rurales puede ser a través de la delimitación de núcleos”. Esto es un pequeño planeamiento a realizar del espacio que va a ocupar la obra que se pretende realizar.

Un trámite que puede durar hasta un año para su aprobación, según señalan algunos técnicos, y que en algunos casos es el propio promotor el que debe hacerse cargo de los costes, ya que hay concellos que no tienen capacidad. Además la formación colegial explica que “cuando carece de toda planificación no se puede avanzar en la inversión, los concellos sin plan lo que pueden hacer es dar licencias para mejoras o rehabilitaciones, pero para el desarrollo de los núcleos es un hándicap porque no puede crecer a nivel de edificaciones”.

Otros en la misma situación que los anteriores son los municipios de Beariz, San Cristovo de Cea, Cartelle, Padrenda, Lobeira, Porqueira, Punxín, Montederramo, Chandrexa de Queixa, San Xoán de Río y Viana do Bolo. Estos once concellos tampoco disponen de un plan urbanístico, aunque sí que están en trámites de elaboración del mismo. Representantes del COAG señalan que “los municipios que no tienen plan y los que están en elaboración tienen la misma inseguridad jurídica en materia urbanística. El plan está en redacción por lo que no estaría aprobado y no sería efectivo”.

Esta situación urbanística frena la construcción de obra y el crecimiento de los núcleos importantes de los municipios. No solo se pierde inversión o se deja de ganar demografía, si no que también redunda negativamente en las arcas municipales, por falta de actividad urbanística como petición de licencias o pagos de tasas.

Castrelo de Miño, Gomesende, A Bola, Sarreaus, O Bolo, A Mezquita, Riós tiene un plan urbanístico por aprobar con memoria ambiental. En esta misma situación está la capital ourensana que tiene un plan urbanístico de 1986 y el grupo de gobierno está intentando sacar adelante el PXOM que aprobó el anterior gobierno de Jesús Vázquez. Jácome pidió unas modificaciones en febrero para que fueran incorporadas antes de noviembre y a día de hoy todavía no se sabe si esas modificaciones cuentan con el aval de los técnicos. En el PP discrepan de dicho cambios y esos tiras y afloja spbre cuestiones específicas del plan urbanístico levanta tiranteces en los socios de gobierno.

El resto de concellos se dividen entre los que sí están adaptados a la ley del suelo de Galicia que la Xunta aprobó en 2016 y los que no están adaptados. En concreto, son 34 concellos que sí tienen adaptado su plan y 31 que no. “En este caso los que no están adaptados deberían hacer modificaciones para adaptarlo, pero no tener un plan adaptado es un mal menor porque en este caso sí que se puede desarrollar urbanísticamente las diferentes zonas del municipio”, finalizan diciendo desde el COAG.