Un conductor acusado de atropellar a una anciana en el paso de peatones de la calle Pardo de Cela, frente al pabellón de los Remedios, optó por no acudir ayer al juicio. Tampoco lo hizo la víctima, tras alegar razones por su avanzada edad. La Fiscalía solicita dos años de privación del derecho a conducir y una multa de 5.400 euros. La responsabilidad civil ya fue saldada antes del juicio y la mujer renunció a ejercer acciones. La defensa pide la libre absolución. El letrado culpó a la víctima de actuar ella con imprudencia, y no el conductor, por cruzar el semáforo un poco antes del verde.

El siniestro ocurrió sobre las 12.15 horas del 16 de noviembre de 2018. La Fiscalía sostiene en su escrito que el acusado circulaba “con falta de atención a las circunstancias de la conducción”. Al llegar al paso de peatones regulado por semáforo que está situado a la altura del pabellón, el encausado pasó cuando estaba en rojo para los vehículos y en verde para los peatones, según la acusación pública. La señora mayor, que atravesaba la calzada en ese momento, fue alcanzada y sufrió fracturas. Sus lesiones tardaron en curar 173 días.

Tras el suceso, el conductor dijo a la Policía Local que su semáforo estaba en verde, según declaró un agente ayer en el juicio. Tres testigos que intervinieron aseguran que la víctima cruzaba en verde. Uno de ellos, que se dirigía al pabellón, cruzó cuando la luz estaba roja para los vehículos, escuchó un golpe y vio a la mujer tendida.

El varón acudió a socorrerla –en un primer momento, se quedó inconsciente–, al igual que otro testigo que trabajaba justo enfrente. Saltó una valla y corrió a prestarle auxilio. Este hombre manifestó que el semáforo estaba rojo para los vehículos. Un tercer testigo también dijo que la señora empezó a cruzar en verde, pero matizó que el vehículo pasó “en ámbar, antes de que estuviera en rojo. Fue algo casi instantáneo”.

La fiscal ve acreditada la imprudencia grave del conductor y pide una condena. La abogada de la aseguradora considera que no hay pruebas, sobre todo tras no declarar “la propia lesionada, que es la que sabe si estaba en rojo o verde”. También alude a “contradicciones” de los testigos. Cree que debe prevalecer la presunción de inocencia. “La única que actúa imprudentemente ha sido la señora, al empezar a cruzar probablemente cuando el semáforo aún no estaba en verde para ella”.