72 abogados celebran 25 años de oficio: “Cada día aprendes, no hay juicios iguales”

Los 42 abogados que en 2020 alcanzaron los 25 años de ejercicio no se quedarán sin el acto de entrega de insignias por parte del colegio profesional, aunque hayan tenido que esperar doce meses para disfrutar del momento. El 10 de noviembre, en el Liceo de Ourense, recibirán su distintivo de plata y su diploma junto a los 30 compañeros que han cumplido en 2021 un cuarto de siglo en el oficio. FARO ha reunido a seis de ambas promociones.

Recuerdan con nitidez su primer día en el juzgado. “Me había tocado un pleito fastidiado, con compañeros que eran peces gordos, como Menor padre o Alfonso Pazos. Yo era un pipiolo y me quedé un poco obnubilado, pero salió bien para mi cliente. Tengo un recuerdo muy grato”, dice Wilson Jones (Ourense, 1966).

“Estaba en el despacho con José Luis Carnicero y me tocó ir a O Carballiño, a una vista por un divorcio contencioso. Mi cliente era un señor mayor que no quería divorciarse, se negaba a firmar. El secretario decía que tenía que hacerlo, y yo respondí que si él no quería, no firmaba. Fue una vista de dos horas, tensa. Me acordaré toda la vida”, relata Ángel Fernández Cebrián (Ourense, 1968). El Ángel de hoy mira al Ángel de entonces “y lo ve muy novato e inexperto. Cuando empiezas, todo te da miedo. Hay que normalizar las situaciones, pero eso te lo dan los años”, añade.

“Las brechas de género se van salvando. En mis inicios, sí que se veían ciertas discriminaciones por ser mujer. El sesgo ya lo sufrías incluso con los propios clientes" Francisca Martínez

En su primer día, Pablo Quintas (Ourense, 1968) conoció “al gran” Carlos Valenzuela, exteniente fiscal y exfiscal jefe, fallecido el pasado mes de septiembre. “Empecé con un juicio de faltas en Instrucción 3. Defendía a un señor, llegué, vi a Carlos Valenzuela y me senté a su lado. Y él, con esa sorna que tenía, me dijo: “¿Usted qué hace aquí?” No, yo vengo a defender, le respondí. “Pues entonces póngase enfrente, porque esta es la acusación”. Es una de las personas que ha dejado más huella, todos le apreciamos mucho”.

Francisca Martínez (Suiza, 1970) ganó en su primer día. “Era un juicio de faltas, por amenazas e insultos, mi cliente era el denunciado y lo absolvieron. Fue una experiencia gratificante”.

Sus comienzos, a mediados de los noventa, nada tienen que ver con los tiempos actuales en cuanto al trato a las mujeres abogadas. “Las brechas de género se van salvando. En mis inicios, sí que se veían ciertas discriminaciones por ser mujer. El sesgo ya lo sufrías incluso con los propios clientes. Empecé en un despacho y a los clientes, a veces, no les hacía gracia el hecho de ser atendidos por una mujer. Hoy creo que esto se ha superado ampliamente”.

"Cuando la justicia no es relativamente rápida deja de serlo. No se puede esperar dos años por una admisión a trámite, y en materia de cláusulas suelo está pasando. Hay muchos cuellos de botella en la justicia porque hay poco dinero” Ángel Cebrián

En 25 años, la justicia ha cambiado, y también la profesión. La tecnología ha influido mucho. “En cuanto a la digitalización ha sido para mejor. Pero, desde que se implantó Lexnet, la relación con jueces, fiscales y letrados es más impersonal, y el trato con el funcionario creo que ha cambiado para peor”, considera Francisca.

Pablo Quintas cree que la comunicación ha mejorado. “En la relación con los compañeros hay mucha más”. También pone en valor la labor en los últimos años de los colegios profesionales, “que han contribuido mucho a que la situación sea mucho más llevadera”.

"La experiencia te da saber estar y oratoria, pero si no te formas y aprendes cosas permanentemente es imposible estar al tanto de las novedades, casi a diario, que se producen a nivel normativo y jurisprudencial" Wilson Jones

Cebrián lamenta que la administración de justicia sea la hermana pobre a la hora de las inversiones. “Tenemos ese problema endémico, lo que hace que pleitos y juzgados se atasquen. Cuando la justicia no es relativamente rápida deja de serlo. No se puede esperar dos años por una admisión a trámite, y en materia de cláusulas suelo está pasando. Hay muchos cuellos de botella en la justicia porque hay poco dinero”.

Sumar años de oficio da experiencia, pero solo no basta. “Te da saber estar y oratoria, pero si no te formas y aprendes cosas permanentemente es imposible estar al tanto de las novedades, casi a diario, que se producen a nivel normativo y jurisprudencial”, señala Jones.

"Es una profesión dura, complicada, muy bonita y apasionante para los que siempre quisimos ser abogados. Veinticinco años no están exentos de complicaciones y algún disgusto" Pablo Quintas

“Nuestra profesión requiere un reciclaje continuo de formación pero la experiencia da bagaje a la hora de enfrentarte a los juicios o a las consultas. Es un grado”, opina Martínez.

“Cada asunto es diferente”, observa Quintas. “Nunca me he encontrado un asunto igual, salvando excepciones como puede ser ahora el derecho bancario. No hay un juicio igual que otro, siempre hay un matiz, en cada procedimiento descubres algo. Y cada cliente tiene su peculiaridad y exige cosas diferente. Cada día que te levantas, vas al despacho o al juzgado y estudias un pleito, aprendes algo nuevo”.

Recibir una insignia es una alegría, un orgullo, un reconocimiento, enumeran. “Esta profesión no es nada fácil pero tiene muchos momentos de gratitud”, asegura Jones. "Parece que sea un premio a la resiliencia, pero está muy bien que se tenga en cuenta una trayectoria de 25 años y que el colegio la reconozca”, valora Cebrián.

“Me parece un día memorable”, dice Martínez. “Es una profesión dura, complicada, muy bonita y apasionante para los que siempre quisimos ser abogados. Veinticinco años no están exentos de complicaciones y algún disgusto, pero cuando abrimos la puerta de esta profesión creo que todos sabíamos dónde entrábamos”, finaliza Quintas.