“Dije no varias veces, me abofeteó y me agarró el cuello, sentí miedo. Una de las veces me pegó una bofetada, me agarró por el cuello y me dijo: yo sé que te está gustando, puta. Miré hacia los lados y solo veía paredes blancas, sentí bastante miedo y paré, me quedé bloqueada. Solo quería que acabara para poder salir”, afirmó ella en el juicio. Él, M. C. B., alegó que habían tenido sexo consentido, negó haber usado la fuerza y dijo que ella no mostró oposición alguna.

En el derecho a la última palabra, aseguró que le repugnan los violadores. La Audiencia Provincial de Ourense absuelve al acusado de agredir sexualmente a una joven en una de las entreplantas del edificio en el que él residía con su familia. En una sentencia que no es firme y admite, en primer término, recurso de apelación al Tribunal Superior de Xustiza, los magistrados concluyen: “El poder convictivo del testimonio de la denunciante se diluye por la falta de persistencia en la incriminación y la falta de coherencia externa en determinados aspectos esenciales”. Alude la sentencia a “las dispares versiones sucesivas de la denunciante”, cuyo relato “adolece tanto de la necesaria persistencia en la incriminación como también de la falta de concordancia entre el episodio agresivo que ella relata y los vestigios físicos”.

La sentencia señala que no está acreditado que “el acusado hubiese empleado fuerza física ni coacción”, ni tampoco que la chica “hubiese exteriorizado su oposición a mantener relaciones sexuales, ni repelido el contacto físico con el acusado”

En varios aspectos “esenciales” de su versión, la joven “ha incurrido en contradicciones a lo largo de sus sucesivas declaraciones, como resulta de contrastar su declaración policial, sus manifestaciones al médico forense, su declaración instructora y la del juicio oral”.

La Fiscalía solicitaba una condena de 9 años de prisión, más 5 de libertad vigilada y 9 de alejamiento. La acusación particular reclamaba 10 años de cárcel. María Ángeles Lamas es la magistrada ponente de la sentencia.

Los hechos probados

El encausado y la víctima se conocieron en una discoteca, en la que llegaron a intercambiar besos, la madrugada del 13 de septiembre de 2019. Se marcharon juntos y caminaron hasta que llegaron al edificio del acusado.

Él abrió el portal y la chica se movió hacia atrás; el varón dijo que no pasaría nada que ella no quisiese. La víctima decidió entrar con el acusado en el portal y subió junto a él las escaleras hasta la primera entreplanta. Es aquí donde las versiones discrepan del todo. La joven afirma que la forzó y él, que fue consentido.

La sentencia subraya la “falta de coherencia externa entre las sucesivas manifestaciones de la denunciante y las evidencias físicas consistentes en el informe del médico forense”

La Audiencia reconoce que “obran como elementos de cargo contra el acusado” la marcha apresurada de la joven del lugar, su “estado de conmoción” tras los hechos y el diagnóstico del estrés postraumático

La víctima se marchó y llamó a sus amigos, que en el juicio manifestaron que la víctima les dijo que había sido violada, y que la encontraron “descompuesta”, nerviosa y sollozando. Cuando el encausado pasó por delante, estando ya la víctima con sus amigos, incluso llegó a manifestar: “Él, él”. La Audiencia dice que “tampoco concuerda la versión de la denunciante con las de sus amigos testigos de referencia”. Unas “discordancias” que, según los magistrados, “cobran su importancia desde la perspectiva de la persistencia”.

Fue atendida en el centro de salud, donde se activó el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales. El forense la examinó en el hospital. Ella le relató su versión y el médico no apreció lesiones, salvo una “tenue erosión” en la pierna. Pero nada en cuello o cara.

La sentencia subraya la “falta de coherencia externa entre las sucesivas manifestaciones de la denunciante y las evidencias físicas consistentes en el informe del médico forense”. En el juicio, los doctores manifestaron que apreciaron un síndrome de estrés postraumático, “compatible con una agresión sexual o experiencia traumática”. Una psicóloga declaró que los síntomas de la víctima tras los hechos eran “propios de un episodio de trauma, sí compatible con una agresión sexual”.

La Audiencia reconoce que “obran como elementos de cargo contra el acusado” la marcha apresurada de la joven del lugar, su “estado de conmoción” tras los hechos y el diagnóstico del estrés postraumático. Pero concluye que, analizados todos los elementos, carece “de una convicción fundada para estimar acreditados los hechos más allá de toda duda razonable. Por aplicación del principio “in dubio pro reo” se absuelve al acusado”.