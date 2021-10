Stop Eólicos denuncia que se proyecte “coronar” el Xurés con aerogeneradores de 180 metros

La plataforma advierte de que la amenaza de una línea de 73 aerogeneradores, de entre 80 y 180 metros de altura, entre la Serra do Larouco y O Candal, en la parte oriental del Parque Natural do Xurés, “está sobre la mesa de la Xunta con la publicación este martes del proyecto P.E. San Martiño, en el limite de los concellos de Baltar y Calvos de Randín y el portugués de Montalegre”. Reprueban también que el Consello da Cultura Galega, el comité científico de la Reserva da Biosfera, la junta rectora, el comité científico del Parque Natural do Xurés no se hayan pronunciado todavía sobre este proyecto, tal y como reclamó en agosto Stop Eólicos siguiendo las alegaciones elaboradas por Petón do Lobo contra la LAT do Xurés.

El proyecto, inciden, incluye 4 aerogeneradores de 200 metros de alto en la misma frontera con Portugal, a solo un kilómetro de los pueblos de Sabucedo y San Martiño en la parte gallega, y a 800 metros del pueblo luso de Sendim. Señalan que si se aplican los cambios normativos que la Xunta anunció la semana pasada, entre ellos establecer la distancia mínima entre máquinas y viviendas a cinco veces la altura de los aerogeneradores, “este proyecto sería inviable”.

Advierten también de que no se informa de los efectos acústicos en Portugal donde el núcleo más próximo a las máquinas es el de Sendim, a unos 600 metros del aerogenerador número 3. Y la afectación del patrimonio y la naturaleza, “son severas” en parte del concello ourenano de Baltar, las máquinas están próximas al límite administrativo de la Reserva Transfronteiriza Xurés-Gerês (a 248 metros) y de la Rede Natura y las áreas ZEC y ZEPVN, así como del Parque Natural do Xurés (a 640).