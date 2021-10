Pérez Jácome quiere “desalojar” a los placeros de la Alameda en este mandato

El regidor ourensano arguyó que “destrozan esto de aquí (señalando a la entrada del parque) porque por aquí suben las furgonetas pero vamos a prohibir esto para que dejen de hacer carga y descarga en la Alameda. Ante la complicidad del PP y el PSOE, no voy a permitir este atropello. Pero los placeros no tienen culpa, la culpa es de quien le da lo que piden. Ellos hacen bien en pedir, pero quienes tienen la sartén por el mango son los políticos del PP y el PSOE, son unos acomplejados”.

En el vídeo, Pérez Jácome señaló que los placeros “no se quieren marchar de aquí, porque aquí, a pie de calle están facturando más por lo que van a hacer lo que sea para no irse. Tendremos que tirar de la ley para que desalojen esto cuanto antes, esto (por la instalación provisional) en mi mandato como alcalde lo voy a quitar sí o sí, porque esto es un auténtico atropello a la ciudad”.

“No sabemos nada de nada”

Tras la publicación de dicho vídeo, los placeros se muestran “molestos” por las palabras del alcalde ourensano y explican que “no dábamos crédito cuando vimos las imágenes. Nos parece de la mayor ineptitud porque en el vídeo confunde un alquiler con una concesión. Nosotros no estamos gratis aquí, como dice el alcalde, que parece el Maduro ourensano”.

Las obras de la nueva plaza avanzan y el plazo de ejecución esta fijado en febrero de 2022, a menos de tres meses para supuestamente terminar la obra los placeros nos saben nada de cómo evolucionan las obras ni tampoco si se van a atender sus demandas como la pasarela, la integración con el parking, la accesibilidad o el modelo comercial. Desde el seno de los placeros señalan que “no tuvimos más reuniones y solo sabemos que no sabemos nada. Pedimos que se convocara la comisión de seguimiento de las obras pero no se nos hace caso, No sabemos como quedará la reforma, no sabemos nada el modelo de comercial y el alcalde se permite el lujo de insultarnos”.

Sobre el modelo comercial señalan al “éxito” de la Plaza de Abastos Nº2 de A Ponte con tono irónico para recordarle al regidor ourensano que solucionaría el problema en 90 días. Y tras dos años desde su mandato, de momento, sigue cerrada a cal y canto.