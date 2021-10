Jácome insinúa que el PSOE está detrás de la querella de la Fiscalía por malversación

¿Hay intereses partidistas en la querella de malversación continuada que interpuso la Fiscalía de Ourense contra Pérez Jácome? Desde el seno de Democracia Ourensana creen que así es. El líder de la formación, así como su número dos Armando Ojea, insinuaron en sus redes sociales que el Ministerio Público podría estar actuando a instancias del PSOE para “derrocar” a DO del poder.

Armando Ojea publicaba en su Facebook el siguiente comunicado diciendo que “ante el nuevo ataque a Jácome (y van...) se me ocurre pensar que: el fiscal jefe, libre designación por parte de la Fiscalía General del Estado. Ésta, controlada por el gobierno de turno. Gobierno de turno del PSOE...A partir de ahí piensen ustedes”. El comentario fue compartido por el actual regidor ourensano, después de que saltase la noticia de una presunta malversación continuada de caudales públicos por parte del líder de DO, entre 2015 y 2018, con retirada y pagos de dinero que ascienden a 100.000 euros.

Jácome añadía a lo publicado por su número dos que “efectivamente, cuando una Fiscalía está designada a dedo por un partido político, en este caso el PSOE, no es difícil creer que PSOE hará lo que sea para intentar derrocar a DO de la Alcaldía”. Un argumento que insinúa intereses partidistas en un órgano judicial que ya archivó las diligencias de los bolardos contra el regidor y que archivó la causa por supuesta donaciones de los eventuales al partido de la que ahora tendrá que responder la Audiencia. Un comunicado al que reaccionó el PSOE por medio de Rodríguez Villarino, portavoz municipal, diciendo que “espero que si la fiscal jefa si tiene ánimo de poner querellas, ya tiene un motivo más porque si yo fuera ella estaría hablando de una calumnia de una injuria y desde luego desde el PSOE no podemos mostrar estupefacción por algo que es permanente. Este alcalde superó todos los límites y las barreras para una persona que está en una representación política tan alta como es la una Alcaldía de una ciudad como Ourense. Es inadmisible que diga eso”. Y reitera que “tendrá que ser la fiscal la que tome las medidas oportunas al respecto”.

Los socialistas iniciarán contactos con el resto de las formaciones políticas de la oposición para emprender “medidas destinadas a la recuperación de los fondos públicos presuntamente hurtados a la ciudadanía”. Villarino también comentó que “un hecho tan serio como desviar fondos públicos para fines particulares solo puede pasar desapercibido para el PP, que está acostumbrado a malversar el caudal político de la provincia y de la ciudad de Ourense”. Los socialistas no desvelaron las medidas que van a tomar en relación al asunto y señalaron que la ronda de contactos se hará de forma inmediata con los demás partidos.

“Respeto al proceso”

Pepe Araújo, el único edil de Ciudadanos en el Concello de Ourense, señaló que “ante la querella de la Fiscalía contra Jácome nada tenemos que decir, porque cuando se inicia un proceso de estas características hay que tener el máximo respeto. Pero lo que sí venimos denunciando, y desde Ciudadanos siempre fuimos muy críticos con la actitud del alcalde y con el uso de los fondos públicos municipales, si desde luego es legal, estéticamente y éticamente no puede estar bien visto que una persona coja todo el dinero que le es asignado a un grupo municipal para unos fines determinados y que lo mande para su televisión y que de la televisión lo mande para su casa. Que administre su propio dinero, no es normal, si es legal no compartimos su actitud”.

Y finaliza diciendo que “a partir de ahí esperaremos a la resolución del proceso”.