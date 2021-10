El alcalde de Verín declara por un presunto delito de prevaricación

El regidor verinense Gerardo Seoane (PSOE) declarará en calidad de investigado en el Juzgado de Verín por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y usurpación de un inmueble. Los hechos se remontan a 2016 y se desarrollan en 2017 y 2018 cuando el regidor verinense llegó a firmar un convenio urbanístico con un particular para demoler una casa y promocionar un solar a posibles compradores. El regidor verinense remitió un convenio, que según se desprende de la querella presentaba “irregularidades” como un espacio en blanco de una indemnización y un trozo de folio también en blanco. Tras numerosos mensajes e intercambios de información, el Concello procedió a demoler dos locales situados en el solar del particular, sin consentimiento del mismo. La querella señala que “el único propósitoera alinear la calle” donde estaba el solar. También señala que no se puede derribar un edificio a no ser que tenga una “declaración de ruina legalmente emitida”. Por estos delitos, el regidor verinense tendrá que dar explicaciones.