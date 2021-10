Los policías gemelos niegan cualquier implicación en el anónimo que desató la Operación Zamburiña

Roy y Bernardo D.L. declararon ayer en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Ourense, ante el magistrado Luis Doval, por una querella presentada por Antonio R.F., ex jefe de drogas de la Comisaría de Policía de Ourense (absuelto en la Operación Zamburiña, una causa que la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo y que está a la espera de admisión o inadmisión) al considerarse perjudicado por una serie de acontecimientos que le pusieron en el epicentro de la investigación llevada a cabo por Asuntos Internos.

El ex jefe de drogas de Ourense culpabiliza a los policías gemelos de elaborar pruebas contra él y de señalarlo junto a otros policías en un anónimo a Asuntos Internos.

Ayer, los policías gemelos solamente declararon a preguntas de su abogado, haciendo uso de su derecho a no responder a las preguntas de la abogada del querellante, para negar cualquier implicación con el anónimo que desató la Operación Zamburiña. La querella interpuesta les atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio.

El abogado defensor, Neil González, señala que “es un escrito que se presenta con falsedades y errores interesados. Por una parte está el supuesto uso de claves que ellos hicieron de las claves del ex jefe de drogas de Ourense, unos hechos que están enjuiciados en la Operación Zamburiña y que se atribuyen al ex jefe de drogas. Precisamente esta causa está recurrida ante el Supremo, por lo que habrá que esperar a que haya una sentencia firme porque si no estarían enjuiciándose unos hechos en dos juzgados distintos”.

Y sobre el anónimo que partió de la Comisaría de Ourense dice que “en la querella se afirma falsamente que se utilizó el despacho de Bernardo para hacer el anónimo cuando hay informes que señalan que se hizo desde el aula de informática y no desde el despacho de Bernardo. Además también se envió desde la sexta planta y no desde el despacho de Bernardo, como sostiene la querella”. Tras la declaración de los policías y las exposiciones de las partes cabe esperar a la decisión judicial para ver si prospera la querella interpuesta por el ex jefe de drogas de Ourense o por si el contrario, estima que la petición de sobreseimiento de la defensa está suficientemente sustanciada.