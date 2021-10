Alfredo Conde Cid, fillo predilecto

”Ben poucos como Alfredo Conde teñen escrito tanto en galego e teñen defendido tanto a nosa lingua cando as circunstancias eran especialmente hostís, non en tanto ese amor perpetuo polo idioma non o leva a abrazar ningún dogma no que o bilingüismo estea proscrito. A súa mestría exhíbese por igual en galego e en castelán. Pertence a un mundo literario no que os valados idiomáticos, por fortuna, non existen”, así definió y celebró al escritor alaricano, Alfredo Conde Cid, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo recordó que Alfredo Conde fue protagonista y no narrador “dunha fermosa historia naquel Parlamento cuxa efeméride celebrouse hai poucos días. Había un cuarteto de deputados procedentes do galeguismo independente do que formaba parte o que hoxe recibe a merecida homenaxe da súa xente”, destacó antes de afirmar que “lonxe de ser testemuñal, a presenza de Alfredo Conde, Ramón Piñeiro, Carlos Casares e Benxamín Casal, tiña o significado de representar a continuidade e unha maneira grata de entender a devoción por Galicia, intensa e ao tempo afable. De aquella labor política, primero como conselleiro de Cultura en el Gobierno de Fernando González Laxe, el titular autonómico trasladó que “non só foi frutífera no terreo político, senón tamén no literario, cunha obra composta por libros que son “embaixadores do noso”.

Alfredo Conde había sido elegido Fillo Predilecto da Provincia en el pasado mes de marzo de 2020, en un pleno de la Diputación donde el apoyo fue unánime, todos los grupos coincidieron en que el escritor nacido en Allariz en enero de 1945 tenía los suficientes méritos para recibir el galardón. Unos méritos que tuvo que esperar, a causa de la pandemia, hasta la tarde de ayer para celebrar con este reconocimiento.

Fue César Fernández, vicepresidente de la Diputación, quien hizo reseña de la trayectoria literaria del escritor alaricano, con la lectura del expediente, “ se le otorga el título honorífico al escritor alaricano como reconocimiento a un destacado vecino cuya fructífera trayectoria literaria y vital lo sitúa como uno de los escritores más insignes que ha dado el país”, remarcó.

Escritor, político e historiador, Alfredo Conde tiene más de una distinción en su haber, fue galardonado con el Nadal y el Julio Camba en literatura y con el Fernández Latorre en el ámbito periodístico tiene también una Medalla Castelao.

Además, en su larga trayectoria, entre otros idiomas, ha sido traducido al inglés, italiano, chino, francés o ruso, once de sus libros se pueden encontrar en este último idioma. “Xa vai o griffón no vento”, “Os outros días” , “ Breixo”, y “O Beato” son algunas de esas piezas, que durante el acto de ayer, destacaron como “un camino de ida y vuelta de influencias que enriquece al ser de Galicia”.

Por su parte, un emocionado Conde quiso agradecer el apoyo a su familia pero desde la modestia aseguró que, “hay otros que escriben mejor”.