Un hombre ha muerto la pasada medianoche en Ourense tras sufrir un incendio en su vivienda. El origen de las llamas pudo haber sido la explosión de la bombona de una estufa catalítica.

El suceso ocurrió concretamente sobre las 00.20 horas de este domingo en la Rúa do Carballo. Los bomberos de la ciudad consiguieron sofocar las llamas tras una hora y media de trabajo. Al llegar al punto de los hechos, varios vecinos trataron de apagar el fuego a través de una manguera de jardín, según han informado a FARO fuentes oficiales.

La vivienda era ocupada únicamente por la persona que perdió la vida y no fue necesario evacuar a ninguna casa de la zona. El 112 Galicia, tras recibir la llamada de un particular avisando de los sucedido, dio la voz de alarma a los propios bomberos, a la Policía Local de Ourense y al servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que no pudieron hacer nada para salvar al varón.