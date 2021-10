Un ourensano de 22 años fue puesto en libertad tras ser detenido por allanamiento de morada, atentado a la autoridad y lesiones. Llevaba una semana viviendo en un piso ajeno. Cuando la Policía se personó en el lugar para invitarlo a marcharse, presuntamente agredió a uno de los agentes. Una vecina alertó a comisaría de que había visto entrar y salir de la casa de otra residente a un hombre al que no conocía. Pensando que podría ser su hijo, se acercó para preguntarle por su madre, pero él respondió que no la conocía y no sabía de su estado.

Recelosa, la vecina decidió llamar a la propietaria de la casa. La dueña, que llevaba una semana viviendo con su madre por causa de una lesión, manifestó que no sabía qué ocurría y que ella no había enviado a nadie a su domicilio. Los policías se presentaron con la propietario e instaron al individuo a marcharse. Se negó, se resistió, golpeó la puerta y causó lesiones a uno de los agentes en una pierna. La dueña echó en falta un neceser que contenía joyas por valor de 1.200 euros.