Ha transcurrido un mes desde el homicidio de la joven Leticia Sanabria, natural de Paraguay y víctima a sus 29 años de una muerte violenta –fue estrangulada– en un piso del centro de O Barco de Valdeorras, el pasado 9 de septiembre. La Guardia Civil de Ourense está centrada en resolver este caso, con un amplio equipo conformado por 15 agentes de diferentes especialidades, fundamentalmente de la Policía Judicial, que trabajan para detener al autor o autores de este crimen.

“Está avanzando, lentamente, porque no se puede ir con prisa en estos casos, pero no estamos estancados. Estamos trabajando. Nosotros siempre creemos que se va a poder resolver. Si no, no empeñaríamos ese número de agentes, muy importante para una Comandancia como esta”, indica el jefe, el teniente coronel Rafael López Pinel. “Al principio de un hecho así hay que echar todas las fuerzas. Es el momento en que más posibilidades hay de llegar a un resultado positivo. Ahora hay que echar el resto y creemos que conseguiremos esclarecerlo”, afirmó ayer, tras los actos en Ourense con motivo del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Es el hecho más relevante pendiente de solución para la Comandancia, que, además, hace frente a nuevos retos, entre los que destaca la ciberdelincuencia, al alza. Los delitos tecnológicos suponen ya el 33% del total de delitos contra la propiedad. En la Comandancia ourensana, hay unas 700 o 800 denuncias anuales.

"Es necesario combatir la ciberdelincuencia como en su día se decidió combatir la violencia contra la mujer. Ahora mismo, este es uno de los problemas más acuciantes" Rafael López Pinel - Teniente coronel jefe de la Comandancia de Ourense de la Guardia Civil

Para intentar poner freno a este tipo de criminalidad en crecimiento –dejó en 2020 en España casi 288.000 denuncias, un 31,9% más que en 2019 y el 16,3% del total de delitos; el año pasado hubo 14.632 hechos en Galicia de esta índole, un 26% más que en 2019–, la Guardia Civil de Ourense dispone de un grupo recién constituido, integrado por un total de siete efectivos, y que tiene un nombre bastante gráfico sobre su labor especializada, a la que se dedican en exclusiva, dos con formación universitaria previa y, el resto, con formación específica. Se llaman la ‘Unidad @’ y está en marcha desde principios de este octubre.

Según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior –recogen la estadística de la criminalidad registrada en el primer semestre de 2021–, el total de infracciones penales cometidas en la provincia ha aumentado un 19,2%, teniendo como referencia que hace un año el país vivía una situación crítica por el COVID. En ese balance global, la Guardia Civil, al igual que la Policía, constata un aumento de la ciberdelincuencia. “Hay algunos delitos sexuales a través de la red, o injurias, pero lo que más se está dando son las estafas o cargos indebidos. Solo con la pedagogía se pueden prevenir los delitos en la red”.

Buena parte de estos fraudes informáticos son cometidos por autores en el extranjero. “Por eso es necesaria la especialización, porque también nos damos cuenta de que van aumentando exponencialmente. Es necesario combatir esta delincuencia como en su día se decidió combatir la violencia contra la mujer. Ahora mismo, este es uno de los problemas más acuciantes, además de los ya consabidos, como los delitos contra la propiedad en casas deshabitadas o estar pendientes del terrorismo internacional”.

Durante su discurso, López Pinel aludió precisamente a estas problemáticas como los “importantes retos” que definen el futuro cercano. “El terrorismo internacional, la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada y, cómo no citar, la lacra que representa la violencia contra las personas más vulnerables. Ante estas amenazas, la Guardia Civil está preparada para poder combatirlas adecuadamente”, destacó.

De la misma manera, en su turno, el subdelegado del Gobierno, Emilio González, quien agradeció la labor contra la crisis del COVID desplegada por el instituto armado, hizo alusión al Plan Estratégico de Seguridad 2021-2024, que incorpora nuevos retos como la protección frente a pandemias, la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia –en esa línea, se avanza en la transformación digital del cuerpo–, el combate contra el racismo y los delitos de odio, así como el plan de acción contra la violencia machista, con metas como mejorar los protocolos de atención a las víctimas. Para lograr esos objetivos, la última convocatoria de empleo público contempla más de 2.000 plazas en la escala de cabos y guardias civiles.