Solo 11 municipios detectaron nuevos contagios durante la última semana

El rastro del COVID-19 se diluye en la provincia de Ourense, con solo 75 casos activos todo el territorio y un único paciente hospitalizado, ingresado en la unidad de críticos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. En los próximos días se conocerá el impacto del puente festivo del Pilar en la evolución epidemiológica, pero el punto de partida es muy favorable.

La incidencia acumulada tanto en el conjunto de la provincia como en la capital está en mínimos: 23 y 10 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, respectivamente, y la positividad en las pruebas diagnósticas realizadas en la última semana es del 1,2%. Este lunes solo se confirmaron tres contagios nuevos en 24 horas y el domingo no se detectó ninguno, un hito que no se producía desde finales de julio del pasado año.

La fotografía a nivel municipal es esperanzadora. Solo 11 de los 92 concellos de la provincia confirmaron algún caso de COVID-19 en los últimos siete días y otros seis en el período previo de dos semanas, de tal manera que, con los datos actualizados este martes, 75 concellos están libres de coronavirus en Ourense. Además, únicamente las localidades de O Barco (19 casos activos) y Ourense ciudad (13) han notificado más de una decena de casos en los últimos 14 días: 17 en la villa barquense y 12 la capital, mientras que en el resto el registro de nuevos contagios no llega a diez.

17 concellos con casos

De este modo, la incidencia, en cifras mínimas, se reparte en estos momentos entre 17 municipios. En Barbadás, Celanova, Xinzo de Limia, A Gudiña, Ourense, Porqueira, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Viana do Bolo y Vilariño de Conso detectaron algún caso nuevo en las última semana, pero en Allariz, Avión, Cortegada, A Mezquita, Pereiro de Aguiar y Punxín hay que remontarse a los 14 días previos para encontrar el rastro del COVID.

Así las cosas, la curva de los casos activos continúa en descenso, con dos casos menos registrados este martes y solo tres nuevas infecciones sumadas al cómputo global de contagios desde el inicio de la pandemia: 21.761. Del total, 21.244 superaron el virus y 443 fallecieron a consecuencia de la enfermedad.

Avanza la vacunación

Mientras la incidencia baja, la campaña de vacunación sigue avanzando. Esta semana sigue activa en los hospitales públicos con citas programadas para segundas dosis y repescas.

La inmunización supera el 85% de la población total provincial, y a nivel municipal alcanza índices muy elevados si se tiene en cuenta la población diana, que es la susceptible de ser vacunada, en estos momentos toda la población mayor de 12 años.

En cinco concellos de los 92 que conforman la provincia el porcentaje de inmunizados con pauta completa supera el 95%. Se trata de Vilar de Barrio (96,95%), Larouco (96%), Montederramo (95,89%), San Cristovo de Cea (95,34%) y Taboadela (95,03%).

En el extremo con menor índice de población diana con la pauta completa de la vacuna están Avión (70,49%), Beariz (73,44%) y Boborás (78,83%). Estos porcentajes incluyen a la población emigrante que dispone de tarjeta sanitaria temporal en el Sergas. Los que viajaron a Galicia vacunados en su país de origen tienen su propio certificado, pero muchos no están registrados en los datos del sistema gallego de salud y, por lo tanto, no figuran como inmunizados. Este trámite se activó durante el verano, pero no todos los gallegos en el exterior pudieron realizarlo, de hecho, para actualizar el dato es necesario que el propio usuario lo solicite en el centro de salud.

Desde estos municipios, los regidores aclaran que la población residente ha respondido de manera positiva a la campaña de vacunación y la amplia mayoría ha acudido a pincharse cuando les correspondía.

En cualquier caso, los centros de salud de toda la provincia mantienen activas las campañas de captación de rezagados para que no quede ningún vecino sin inmunizar. Con datos de este martes, en 62 de los 92 ayuntamientos de la provincia más del 90% de la población diana ha recibido ya la pauta completa. El resto supera el 80%.