Una acusación insta a no suspender la prisión al padre de un bebé fallecido y otro lesionado Amigos de Galicia se muestra en contra “hasta que no se acredite” su desintoxicación de las drogas, porque “sería muy perjudicial para el niño” | No indemnizó, “no muestra interés en reparar el daño” | No se oponen al beneficio para la madre, rehabilitada