El bloqueo político en el Concello de Ourense llega hasta el punto de que una inversión de 12 millones de euros para construir un geriátrico se discute. PSdeG, BNG y dos díscolas de DO no votan a favor por cuestiones jurídicas y por las demandas vecinales que piden una gran zona verde. El bloqueo político solo sucede en Ourense y desde el gobierno gallego señala que ante dicha situación se “valorará cualquier opción que permita poner la residencia a funcionar cuanto antes y que no se les haga perder más tiempo a los vecinos. En estos momentos constan los ofrecimientos de cinco concellos de la provincia para poner a disposición de la Xunta como de la Fundación una parcela para la construcción del geriátrico. Se estudiará cualquier opción siempre que sea ágil y que cumpla con los estándares de calidad requeridos”.

La Xunta y la Fundación Amancio Ortega firmaron un convenio marco por el que se fijaba la inversión millonaria en la ciudad de Ourense, pero con los últimos movimientos la pelota está en el tejado del gobierno gallego, ya que no se ha ofrecido a la Fundación ninguna otra parcela que no sea la de la estación de autobuses en Ourense ni otra de otros concellos. Desde la Fundación no quieren ser otra voz más e invitan a los políticos a ponerse de acuerdo con una infraestructura que de un servicio público a los vecinos y vecinas de Ourense. Jácome invitó a la Xunta a aplicar la Ley 3/2016 para que en tres o cuatro meses puedan disponer de la parcela y ejecutar el proyecto para evitar el trámite del pleno. Todo está en el aire y la Xunta tiene qué decidir el siguiente paso. Si seguir confiando en un utópico consenso político en el Concello, aplicar la Ley 3/2016 o ofrecer a la fundación alternativas de forma oficial.