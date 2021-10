Desde la UPO: “El trato fue de desprecio y ninguneo hacia cada uno de nosotros”

Desde la plataforma piden al PP que “para ver que están en favor de la UPO insiste en que queremos a la UPO en el Concello y por ello el PP debe luchar por ella y reunirse con el alcalde Pérez Jácome”. Y arguyen que “no apoyamos la privatización que quiere el alcalde ni el desmantelamiento que pretende llevar a cabo”.

Pepe Araújo señaló que “lo que estamos a escenificar hoy aquí es que estamos al lado de la Universidad Popular de Ourense, estamos al lado de la familia que forman. Consideramos injusto todo lo que está pasando y consideramos que todo esto obedece a un plan establecido. Un plan que en su momento pactó su PP con DO y donde ahora mismo están vendiendo la ciudad a cachos y no hacen nada para que beneficie a la ciudad y lo peor es que estuvieron engañando a la comunidad de la Universidad Popular. tiene que quedarse en el Concello de Ourense, nunca desmantelarla ni traspasarla”. Ruth Reza dice que “el PP en este caso de la UPO, tiene un doble juego. Hacer ver que dan su apoyo incondicional y por detrás Baltar y Jácome trapichean para sacar al alumnado y además para que la Diputación ocupe el edificio de la UPO. El alumnado fue desalojado del edificio de la UPO y los llevaron a otras instalaciones que no cumplen con los requisitos para dar esas clases. Baltar tuvo mucho descaro en quitarle el edificio a la UPO y el PP está jugando a un doble juego”. La plataforma responsabiliza a “Jácome y Baltar” del desmantelamiento de la Universidad Popular.