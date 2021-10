En cuanto al término –que traducido es un curador musical– hace referencia a profesionales que gestionan contenidos musicales y los aplican a su carrera. Entran a aquí un amplio abanico del profesiones tales como creativos publicitarios, creadores de contenidos que quieran desarrollar habilidades para construir críticas y crónicas musicales, gestores culturales, relaciones públicas o DJ’s, entre otros.

“Consiste en estudiar tanto lo que puede sonar como lo que bajo ningún concepto debe hacerlo, a qué velocidad o en qué tonalidad. Yo siempre lo comparo con que tenemos muy asimilado el papel de los interioristas a la hora de crear un ambiente, pero la música también es fundamental para un decorado”, afirma Carreras que trabaja para lujosas firmas hosteleras de El Cairo o la Champions, durante los partidos en el Camp Nou, por ejemplo.

“El Music Curator es clave porque hace agradable la escucha. Seguramente no conoces lo que estás escuchando ni sabes por qué te gusta pero quien lo creó sí lo sabe. Nada se deja al azar”, explica el experto en el género Deep House. Y hasta Ourense llegaron profesionales de toda Galicia y de diferentes sectores para tomar nota de cómo alcanzar una identidad propia. Se trata de la primera ponencia quedará en toda España en los próximos meses –ya ha cerrado encuentros en San Sebastián, Oviedo, Madrid o Barcelona–.

Consciente de que el cerebro es pura química, se toma muy enserio su cometido sabiendo que puede afectar a las emociones de las personas. “Recuerdo que cuando me dejó la primera chica de la que me enamoré estaba sonando en la radio el tema de ‘The Sun Always Shines on TV’, del grupo A-ha. Desde entonces cuando la escucho algo se activa en mí. La sensación de ser dejado cuando alguien te dice que te quiere fuera de su vida. Pero también las hay que despiertan emociones buenas. Cuando nació mi hijo sonaba fuera del hospital una canción que me pone muy contento. Tenemos una banda sonora impresa en la química cerebral. Igual que sucede con el olfato”, cuenta.

No entiende la infravaloración de aquellos que menosprecian a la profesión porque la música está en todas partes y siempre supone un punto de inflexión. “Algunos pretenden ligar su subida de ingresos, si la hay con tu trabajo, a lo que te pagan o dejan de pagar. Habría que plantearles qué ocurriría si dejasen de poner música durante una semana en su restaurante o local. Si los clientes tuvieran que estar en silencio. Y lo mismo sucedería si los temas no fuesen los adecuados. Cuántas veces nos encanta un lugar o la cocina que ofrecen y estamos incómodos con el repertorio escogido o el volumen al que se escucha”, finaliza, a modo de reflexión, alguien que podríamos denominar como un psicólogo musical.