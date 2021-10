Desde hoy, el Auditorio Municipal de Ourense podrá completar hasta el 90% de su aforo y disponer de 820 localidades para sus espectáculos. La entrada en vigor hoy de la última normativa de medidas de prevención frente al COVID-19 permite esta ampliación.

La medida recoge que “las actividades en cines, teatros, auditorios y espacios similares, y en establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas con público sentado podrán desarrollar sin superar el 90%de la capacidad permitida”. Además, cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de seguridad (mínima de 1,5 metros) entre personas no convivientes, no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas.