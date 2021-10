El geriátrico que financia la Fundación Amancio Ortega encalla en el pleno por tercera vez

El geriátrico de la Fundación Amancio Ortega gripa y todavía no salió del punto de salida. La infraestructura, que supone 110 plazas, más de 100 trabajos y 12 millones de euros de inversión, se encalla en un pleno municipal dividido y con posturas tácitas de los diferentes grupos. La cuestión de fondo es un cambio de uso dotacional para que se pueda ejecutar el proyecto en la antigua estación de autobuses, es decir, pasar de un uso de transportes a un uso de interés general, para que la Xunta inicie los trámites de contratación. Bajo ese fondo, la forma de aprobar dicho cambio dotacional es conseguir 14 votos de la Corporación municipal, pero al gobierno local se le antoja imposible y eso que ya lo han llevado a pleno en tres ocasiones en los últimos dos meses.

Con las posturas claras, solamente faltaba saber los votos de Maite Rodríguez y María Dibuja, díscolas de DO, que ayer se abstuvieron y con ello hicieron que el gobierno local no sumase los 14 votos favorables, a pesar del apoyo de Miguel Caride, Laureano Bermejo y Ciudadanos.

Del “bloqueo” al “odio”

Pérez Jácome señaló con el dedo al PSdeG y al BNG como hizo en los anteriores plenos por “bloquear” una de las inversiones más importantes en lo que va de mandato y Sonia Ogando, edil de Urbanismo (PP), “desmontó” las mentiras y las medias verdades que defienden los socialistas y nacionalistas sobre el proyecto.

Sobre el posible derecho de reversión leyó dos artículos de la ley de patrimonio donde señalaba que “a los 30 años no hay derecho de reversión” y por lo tanto hay seguridad jurídica. PSOE y BNG siguen sosteniendo que no es el lugar más idóneo para una residencia y que los compromisos adquiridos con los vecinos no figuran en el proyecto. Natalia Benéitez (PSOE) dice que “no se conoce nada del proyecto porque no hay proyecto”.

DO y PP ven un bloqueo en la postura de la oposición, excepto en la postura de Pepe Araújo que defiende que es una actuación necesaria y que no quiere “que nos metan a toda la oposición en mismo lote, desde Ciudadanos si que queremos la residencia de la tercera edad de la Fundación Amancio Ortega”.

El turno de palabra más esperado era el de María Dibuja para exponer la postura de “su grupo”, pero el regidor ourensano le dedicó unas palabras antes y la edil decidió no hablar sobre el geriátrico: “Después de esta exposición insultándonos no vamos a exponer nada. Vivimos en su dictadura”. PP, DO, Ciudadanos, Laureano Bermejo y Miguel Caride refrendaron un cambio de uso dotacional, que es un paso clave para ejecutar el proyecto. PSdeG, BNG y las dos ediles críticas con Jácome se abstuvieron y con ello impidieron que saliera adelante con sus justificaciones.

Sin embargo, Pérez Jácome anunció que “solicitaré a la Xunta, previa consulta con los servicios urbanísticos del Concello, para que con la ‘ley 3’ la Xunta pueda tener vía libre en 3 o 4 meses. Para que así, a pesar de que el PSdeG, el BNG y los díscolos bloquean la inversión, la Xunta no nos ponga como excusa y así hacer la residencia en la ciudad”. Y finalizó diciendo “Ourense tiene que saber quienes son los traidores. Maite y María odian a Ourense y el PSOE y el BNG creen que cuanto peor, mejor”.

Los vecinos insisten en “humanizar” el entorno

Las asociaciones vecinales de Santa Ana do Pino e la de As Termas se reunieron con representantes del gobierno municipal, con los diferentes grupos municipales con representación en el Concello y también con representantes del gobierno autonómico en Ourense e insisten en reiterar que “hay que aprovechar la oportunidad histórica de aprovechar el proyecto para ganar espacio público para las vecinas y los vecinos humanizando un entorno muy densamente poblado rodeado de carreteras nacionales”. Los vecinos y vecinas señalan en conocer más del proyecto de la residencia de la Fundación Amancio Ortega para conocer de primera manos si sus reivindicaciones como son un gran espacio verde están sobre el papel y no se quedan en aguas de borrajas. Y finalizan diciendo que “después de los encuentros mantenidos reiteramos nuestra posición de anteponer el interés general y escuchar las peticiones de la sociedad a otro tipo de cuestiones”.